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Selahattin Karaman kimdir, neden tutuklanması isteniyor? İşte Avukat Tuğçe Arcan'ın iddiaları!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2020 10:13 | Son Güncelleme

Selahattin Karaman sosyal medyada kısa sürede "tutuklansın" kampanyası başlatılınca merak konusu oldu. Peki Selahattin Karaman kimdir, neden tutuklanması talep ediliyor? Avukat Tuğçe Arcan'ın iddiaları doğru mu? İşte detaylar...

Selahattin Karaman kimdir, neden tutuklanması isteniyor? İşte Avukat Tuğçe Arcan'ın iddiaları!

Selahattin Karaman sosyal medyada kısa sürede "tutuklansın" kampanyası başlatılınca merak konusu oldu. Peki Selahattin Karaman kimdir, neden tutuklanması talep ediliyor? Avukat Tuğçe Arcan'ın iddiaları doğru mu? İşte detaylar...

Selahattin Karaman kimdir, neden tutuklanması isteniyor?

Twitter'dan Avukat olduğunu açıklayan Tuğçe Arcan'ın iddiaları ile bir anda sosyal medyada #selahattinkaramantutuklanmalı hashtagi ile kampanya başlatıldı. Selahattin Karaman'ın kimliği ise merak konusu oldu. Peki Selahattin Karaman kimdir, ne iş yapar?

Avukat Tuğçe Arcan'ın iddiaları

Avukat olduğunu söyleyen Tuğçe Arcan, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda, eski erkek arkadaşı ve eski iş vereni olduğunu iddia ettiği Selahattin Karaman tarafından şiddet gördüğünü, tehdit edildiğini ve şikayet etmesine rağmen hala tehditlerin devam ettiğini açıklayan paylaşımlar yaptı.
Paylaştığı fotoğraflarda şikayetini Emniyet Genel Müdürlüğü'ne de ilettiğini söyleyen Arcan, tehditlerin hala devam ettiğini yazarak, başındaki yaranın fotoğrafını paylaştı.
Türkiye'yi ayağa kaldıran Pınar Gültekin cinayetinin ardından #PınarGültekin etiketiyle sesini duyurmaya çalışan Avukat Tuğçe Arcan'ın iddialarının ardından, sosyal medya kullanıcıları #SelahattinKaramantutuklanmalı hashtagi ile destek verdi. Selahattin Karaman tutuklandı mı sorularıyla araştırma yapan vatandaşlar, tekrar bir kadın cinayetini önlemek için konuyu takip etmeye başladı.

İşte o paylaşımlardan birkaç tanesi;

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av1 tehdit

avtehdit

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