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  4. Şelalede oluşan kalp şeklinde kaya görenleri hayrete düşürüyor

Şelalede oluşan kalp şeklinde kaya görenleri hayrete düşürüyor

İLGİNÇ HABERLER  | 16.08.2020 11:15 | Son Güncelleme

Bartın’ın Hasankadı beldesinde, Kırlangıç Şelalesi'nde suyun akış şiddetiyle zamanla oluşan kalp şeklindeki kaya, görenleri şaşırtıyor. Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu, kalp şeklindeki kayanın dünyada tek olduğunu söyledi.

Şelalede oluşan kalp şeklinde kaya görenleri hayrete düşürüyor

Hasankadı beldesinde yemyeşil ormanların içinde akan Kırlangıç Şelalesi'nin altında, zamanla suyun gücüyle doğal olarak oluşan kalp şeklindeki kaya, görenlerin ilgisini çekiyor. Özellikle yaz aylarında şelaledeki suyun azalmasıyla daha görünür hale gelen kalp şeklindeki kaya, kışın da suyun debisinin artmasıyla ortadan kayboluyor. Beldeye 3 kilometre uzaklıkta bulunan Kırlangıç Şelalesi'nin altında kalp şeklindeki kayayı bilenler, hafta sonu gelerek, hatıra fotoğrafı çektiriyor.

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Kayanın suyun gücüyle doğal olarak oluştuğunu tahmin ettiklerini söyleyen Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu, “Şelalemizin derinliği 3 metreden fazladır. Şelalenin gerisindeki doğal olarak oluşan kalp şeklindeki kaya, buranın simgesi haline geldi. Gurbetten hemşehrilerimiz her zaman buraya geliyorlar” dedi.

Hazırladıkları projeyi Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunacaklarını belirten Başkan Emiroğlu, “Biz şunu istiyoruz, beldemizde doğa harikası olan çok alanımız var. Şimdi buranın projesini yaptırdık, inşallah önümüzdeki yıl projemizi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunacağız. Burayı görenler çok şaşırıyor. Böyle bir ormanın içinde bu kalbin bulunması insana huzur veriyor. Buraya gelen gençler fotoğraf çekip sosyal medya ortamlarında paylaşıyor. Böyle bir kaya dünyanın hiçbir yerinde yok. Çevre illerden burayı görmeye gelen çok ama ben bütün herkesi kalp şeklindeki kayayı görmeye davet ediyorum” diye konuştu.

DHA

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