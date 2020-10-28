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Selam vermeme cinayetinde sanıkların müebbet hapsi istendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 17:11 | Son Güncelleme

Bursa’da Kurban Bayramı’nda ’selam vermeme’ yüzünden çıkan tartışma sonrası Doğan Sarıca’yı bıçaklayarak öldürdükleri iddia edilen kardeşler Murathan Koç ve Burak Koç ile Doğuhan Kışkan’ın yargılandığı davada, savcı mütalaa verdi.

Selam vermeme cinayetinde sanıkların müebbet hapsi istendi

Bursa’da Kurban Bayramı’nda ’selam vermeme’ yüzünden çıkan tartışma sonrası Doğan Sarıca’yı bıçaklayarak öldürdükleri iddia edilen kardeşler Murathan Koç ve Burak Koç ile Doğuhan Kışkan’ın yargılandığı davada, savcı mütalaa verdi. Savcı, sanıkların ’kasten öldürme’ suçundan müebbet hapsini istedi.
Olay, 2019 yılında Kurban Bayramı’nın ilk günü Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi Namık Kemal Caddesi’nde meydana geldi. Burak (23) ve Murathan Koç (25) kardeşler ile Doğuhan Kışkan, kavgalı oldukları arkadaşları Doğan Sarıca (26) ile karşılaştı. Sarıca, iddiaya göre kardeşlere, "Neden selam vermiyorsunuz, neden bayramımı kutlamıyorsunuz" diyerek, bıçakla saldırdı. Kardeşiyle birlikte yaralanan Murathan Koç da Doğan Sarıca’yı çıkan arbedede bıçakladı. Çağırılan ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Doğan Sarıca kurtarılamadı. Koç kardeşler ise tedavilerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Yargılama sırasında Burak Koç, izlenen güvenlik kameralarının ardından adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesinde, ’kasten adam öldürme’ suçundan 3 sanığa da müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Murathan Koç, Bursa H. Tipi Cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar Burak Koç ve Doğuhan Kışhan ile taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.
Duruşmada tanık olarak dinlenen Burak Güllüoğulları, olay günü Burak Koç ile araçla giderken yolda Doğan Sarıca’yı gördüklerini söyledi. Güllüoğlulları, "Arabadan aşağıya indiğimizde Burak, Doğan’a, ’Ağabey, abimin boynuna bıçak dayamışsın, neden böyle bir şey yaptın? Ben seni severim, sayarım’ dedi. Doğan da kendisine, ’Ben de seni severim, sayarım. Seni ilgilendirecek bir durum yok Burak’ dedi. Doğan bu sırada Burak’a, ’Ağabeyini de babanı da buradan geçirmeyeceğim’ dedi. Burak, ’Ağabey neden geçirmeyeceksin’ dedi. Daha sonra Doğan’ın yanından ayrılıp araçla Burak’ın babasının bulunduğu büfeye gittik. Bildiklerim bundan ibarettir" diye konuştu.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık Murathan Koç, Burak Koç ve Doğuhan Kışkan’ın ’kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Tutuksuz sanıklara ilişkin tutuklanmaları yönündeki talebi reddeden mahkeme heyeti, sanık Murathan Koç’un tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı karar için erteledi.

Selam vermeme cinayetinde sanıkların müebbet hapsi istendi

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