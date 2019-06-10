Selanik'te Türk diplomatların araçları kundaklandı

İlk olay sabah 04:45 civarı sahil yakınlarındaki Halkis sokağında meydana geldi. Park halindeki araç ateşe verildi, yangın, çevredeki 2 araca da zarar verdi.

İkinci kundaklama olayı ise bundan 10 dakika sonra Kallidopulos ve Suliotis kavşağında meydana geldi.

Her iki kundaklama olayında Türk diplomatların araçları tamamen yandı. Yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Selanik Emniyet Müdürlüğü olaylar hakkında soruşturma başlattı.

YUNANİSTAN'DAN KINAMA

Yunanistan Dışişleri Bakanlığınca, Selanik'te Türk diplomatların araçlarına yönelik kundaklamalar kınandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Selanik'te bugün gerçekleşen ve Türk Başkonsolosluğu görevlisi ile Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankasının Türk çalışanının araçlarına yönelik kundaklamaları en sert şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

"Kabul edilemez ve sorumsuzca" saldırıların amaçlarına ulaşamayacağı belirtilen açıklamada, Yunan makamlarının saldırıların sorumlularını adalet önüne getireceği ifade edildi.



