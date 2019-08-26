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Selçuk'ta kaçak kazıya 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 12:28 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Selçuk ilçesinde, kaçak kazı yapıp define arayan 5 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Selçuk'ta kaçak kazıya 5 gözaltı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Selçuk ilçesinde, kaçak kazı yapıp define arayan 5 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Selçuk Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi Avralya mevkisinde, kaçak kazı yaparak define arandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Dün sabah saatlerinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, B.A., S.E., C.Ş., R.C. ve N.N.'yi, kaçak kazı sırasında suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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