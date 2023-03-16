Selde sürüklenirken elini uzattığı anlar çok konuşulmuştu! Görüntülerdeki yaşlı adam konuştu... Yardım etmeyip video çekmesi tepkiye yol açmıştı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımların yaşandığı illerden olan Şanlıurfa, bu defa da sel felaketini yaşamıştı. Kentte etkili olan sağanak yağış sebebiyle hastane, ev, iş yeri, cadde, sokak ve köprüler sel sularına teslim olmuştu. Şehir merkezindeki Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerinde etkili olan sel, can ve mal kayıplarına yol açmıştı. Sel nedeniyle Şanlıurfa'da 14 kişi hayatını kaybederken, 71 kişi de etkilenerek hastanelere kaldırılmıştı. Eyyübiye ilçesine bağlı Mance Mahallesi'ndeki eski Mance Deresi sağanak yağış nedeniyle taşmıştı.

ELİNİ UZATIP YARDIM İSTEMİŞTİ! O ANLARI KAYDEDEN KİŞİ YARDIM YERİNE VİDEO ÇEKMEYE DEVAM ETMİŞTİ

Taşan derenin sularına kapılan yaşlı adam cep telefonu ile görüntü çeken bir vatandaştan yardım isteyerek gündem olmuştu. Yaşlı adama yardım etmeyerek görüntü çekmeye devam eden şahıs sert eleştirilerin de hedefi haline geldi.

VÜCUDUNDA YARALAR OLUŞMUŞ

Selzede yaralı 63 yaşındaki Reşat Ayva ise Balıklıgöl Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından evinde dinlenmeye geçti. Ayva'nın ayak ve el parmaklarından engelli olduğu ve sel sularına kapılması sonucu vücudunun birçok bölümünde yara meydana geldiği görüldü.

İKİ KİLOMETRE SONRA KURTARILDI

Sele kapılarak 2 kilometre sürüklendiğini ve sonrasında 4 genç tarafından kurtarıldığını belirten 63 yaşındaki Reşat Ayva, "Aracımız sel sularına kapılmasın diye halatla direğe bağlayacaktım. Ayağım kaydı suyun içerisine girdim. İki kilometre boyunca sürüklendim. Elimi uzattım, su bir metre yükselmişti, beni görenler ondan dolayı yardıma gelemiyordu." dedi.

"DÖRT GENÇ GELİP BENİ KURTARDI"

Ayva, "Daha sonra dört genç gelip beni kurtardı. Ambulansı çağırdılar, beni hastaneye kaldırdılar. Sonra battaniyeye sardılar. Vücudumdan aşırı derecede kan kaybı yaşadım. Çok üşüdüm, üşüme devam ediyor. Elim, ayağım, kollarım tüm vücudum yaralı, çok kan kaybettim. Şu an otururken, öksürürken çok zorlanıyorum. Beni kurtardılar. Allah herkesten razı olsun. Allah'tan geldi. Tam artık her şey bitti, ben yüzde yüz gittim, derken dört genç gelip beni kurtardı. Allah hepsinden razı olsun" ifadelerini kullandı. (İHA)





