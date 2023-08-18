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Selena'nın Ceren Öğretmeni Zeynep Aktuğ'un son hali gündem oldu! Babası Aşk-ı Memnu'nun yıldızı çıktı

18.08.2023 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Selena dizisinde hayat verdiği Ceren öğretmen karakteriyle hafızalarımıza kazınan Zeynep Aktuğ yıllar içindeki değişimiyle sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla kendine hayran bıraktı. Paylaşımlarında babasına da yer veren Aktuğ'un babasının kim olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

Bir döneme damga vuran Selena dizisinde İngilizce hocası Ceren karakterini canlandıran Zeynep Aktuğ, yıllar içindeki değişimiyle sosyal medyayı salladı. Dizide rahat tavırlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, dizi bittikten sonra ortalarda görünmedi. Zeynep Aktuğ'un son haline yorum yağdı.

Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Zeynep Aktuğ'un babasının kim olduğunu ilk defa duyanlar çok şaşırdı.

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Güzel oyuncunun babası Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Hilmi Önal karakteriyle hafızalarımıza kazınan Recep Aktuğ çıktı.

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Hilmi Önal karakteri sayesinde büyük bir çıkış yakalayan Recep Aktuğ kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ile mücadele etti. Aktuğ 14 Ocak 2020 yılında İstanbul'da 65 yaşındayken hayata gözlerini kapadı.

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Ünlü oyuncu Recep Aktuğ'un kızı Zeynep Aktuğ, 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

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İlköğretim ve liseyi İstanbul'da okuyan Zeynep Aktuğ, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler bölümünü bitirdi. Ayrıca 1 yıl kadar klasik bale eğitimi de aldı.

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Zeynep Aktuğ, Atv’de yayınlanmış olan başrolünde Sinem Kobal’ın oynadığı Selena dizisinde İngilizce Öğretmeni Ceren Soylu karakterini canlandırdı.

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Zeynep Aktuğ, 2015 yılında başrolerini Cem Gelinoğlu ile paylaştığı komedi filmleri Ali Kundilli 1 ve 2 filmlerinde İlknur karakterini oynadı.

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