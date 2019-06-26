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Selfie'lere veda edebiliriz! Elimizden düşürmediğimiz telefonlar erken yaşlandırıyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 26.06.2019 14:35 | Son Güncelleme

Bilim insanlarının yeni yaptığı araştırmalara göre akıllı telefonlardan gelen ışıklar erken yaşlamaya neden olabilir bizi olduğumuzdan daha yaşlı gösterebilir. Eğer erkenden yaşlanmak istemiyorsanız bilim insanlarının söylediklerine bir göz atalım.

Selfie'lere veda edebiliriz! Elimizden düşürmediğimiz telefonlar erken yaşlandırıyor

Gününüzün çoğunu telefonda bir şeyler okurken ya da fotoğraf çekerken geçiriyorsanız endişelenmenizi gerektiren bazı çalışmalar var. Bilim insanları, elektronik cihazlarımız tarafından yönetilen yaşam tarzının olası sonuçlarını ortaya çıkardılar ve bu ışığa kısa süreli maruz kalmanın reaktif oksijen türlerini (ROS) artırdığını tespit ettiler.

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Herhangi bir alanda dengedeki değişikliklerin genellikle farklı (ve bazen çok hoş olmayan) sonuçlara yol açtığı bir sır değildir. Bu durumda dengesizlik oksidatif strese neden olur, bu da bir hücrenin oksidasyon nedeniyle hasar görmesi anlamına gelir. Ve bu süreç ile yaşlanma arasında bir bağlantı olduğunu gösteren bazı makaleler var.

Bilim adamlarının, cihazlarımızın ışığı altında reaktif oksijen türlerini (ROS) nasıl artırdıklarına bir bakalım. Belirli bağ doku hücrelerini kullarak bir saat boyunca bir santimetre mesafedeki ışığa maruz bıraktılar. Sonuçlara göre, ROS'un iPhone 8+, iPhone 6 ve iPad gibi cihazlardan yaklaşık % 80–90 arttığı gözlendi.

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Elimizden düşürmediğimiz telefonların yaydığı mavi ışık matlık, ince çizgiler ve kırışıklıklar gibi gözle görülebilir yaşlanma belirtileri gösteren cilt oluşmasına neden olur.

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Bununla birlikte uzmanlar, bu keşfin daha birçok çalışmaya ihtiyaç duyduğunu belirterek cihazın ışığının uzun vadeli etkilerinin araştırılacağını ifade ediyorlar. Yine de bu bilgileri göz önünde bulundurmak ve güvende kalmak her zaman iyidir.


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