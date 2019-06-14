Selim Yağcı’dan babalar günü çağrısı

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, babalar günü münasebetiyle mesaj yayımladı. Yağcı mesajında, “Tüm babaları, kendi baba ve oğullarıyla birlikte, diriliş destanına yerinde tanıklık etmeye, bu destanı yaşamaya davet ediyoruz” dedi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yarımcısı ve Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, babalar günü ile ilgili bir açıklama yaparak herkesi babası ve oğluyla birlikte Osmanlı’nın kuruluşuna şahitlik ederek, diriliş destanını birlikte yaşamaya davet etti. Her baba, bir oğul olduğu gibi, aynı zamanda her oğlun da müstakbel baba adayı olduğunu hatırlatan Yağcı, “Her ne kadar varlığımızın vesilesi olan sadece bir gün hatırlamanın yeterli olmadığı düşüncesinde birleşsek de, bu günü en anlamlı şekilde kutlamak ve babalarımıza unutamayacakları bir babalar günü hediyesi vermek istiyoruz. Bunun için baba, oğlu ve torunu, dünyanın seyrini değiştirmiş üç neslin, bıraktığı mirasa tanıklık etmek için Bilecik’e davet ediyoruz. Bildiğiniz üzere bu kutlu topraklar, Ertuğrul’un yurt tutarak, Osman’ın beylik kurarak, Orhan’ın ise devletin temellerini attığı yerdir. Şeyh Edebali ve Ertuğrul Gazi türbeleri, Osman Gazi’nin kabri, Orhan Gazi’nin eğitim gördüğü Kuyulu Mescid’i görmek için, alplerin atlarını rüzgarla yarıştırdığı topraklara davet ediyoruz” diye konuştu.

Birlikte feyz alalım

Bilecik’in tarihin bizzat kendisi olduğunu kaydeden Yağcı, “Babanız ve oğlunuzla, Ertuğrul’un kazdığı toprağa Osman’ın diktiği, Şeyh Edebali’nin su verdiği, Orhan’ın koruduğu çınarın kök saldığı Bilecik’te başlayan dirilişten kuruluşa giden yolun ayak izlerini birlikte takip edelim. Kuşaklar arası çatışmaların yaşandığı değil, farklı kuşakların aynı hamurdan yoğrulduğunda çağlar açıp, çağlar kapatabilecek nesillerin yetişebileceğinin de en önemli işareti olan bu kutlu topraklardan birlikte feyz alalım”. ifadelerini kullandı.