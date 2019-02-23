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Selin, evinde tabancayla öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2019 14:57 | Son Güncelleme

HATAY'ın Arsuz ilçesinde eşinden ayrı yaşayan 3 çocuk annesi Selin Çulha (25), ailesinin evinde tabancayla öldürülmüş halde bulundu.

Selin, evinde tabancayla öldürüldü

Ufuk AKTUĞ/ARSUZ (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Arsuz ilçesinde eşinden ayrı yaşayan 3 çocuk annesi Selin Çulha (25), ailesinin evinde tabancayla öldürülmüş halde bulundu.
Arsuz ilçesi Madenli Mahallesi'nde eşinden ayrı, ailesiyle yaşamını sürdüren Selin Çulha, önceki gün yakınları tarafından evinde tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin evde yaptığı incelemenin ardından Çulha'nın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cumhuriyet Savcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, 10'un üzerinde kişinin gözaltına alındığı, şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Selin, evinde tabancayla öldürüldü

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