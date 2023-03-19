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Selin vurduğu Şanlıurfa’da ekipler teyakkuza geçti! Sağanak yağış etkili oluyor

19.03.2023 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selde 16 kişinin hayatını kaybettiği Şanlıurfa’da 4 gün aradan sonra yeniden sağanak yağış etkili olmaya başladı. Gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış sonrası selin vurduğu bölgede incelemelerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Meteorolojinin uyarısıyla yeni sel riskine karşı tüm araç ve ekipleriyle teyakkuz halinde olduklarını dile getirdi.

Selin vurduğu Şanlıurfa’da ekipler teyakkuza geçti! Sağanak yağış etkili oluyor

Akşam saat 19.30 sıralarında hafif şekilde başlayan yağmur, gök gürültüsüyle birlikte sağanak yağışa dönüştü. Meteoroloji gün içinde yağmurun yağacağını açıklarken AFAD da vatandaşları yaşanabilecek sel ve taşkınlar konusunda uyardı.
Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere yerel yönetimler de kentte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldı.

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'TÜM EKİPLER TEYAKKUZ HALİNDE'

Bölgede sürdürülen çalışmaları inceleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Selin en yoğun yaşandığı bölgelerden biri burasıdır. Şimdi yine tedbirlerimizi alıyoruz. Yeniden bir yağış uyarısı aldık. Bu yağış uyarısına istinaden eksiklerimiz varsa onları tamamlamaya çalışıyoruz. Bu gece bütün araçlarımız teyakkuz halindeler. Yine bütün ekiplerimiz teyakkuz halindeler. Tabi bu sel şu ana kadar Şanlıurfa'nın yaşadığı bir felaket değil, şu gördüğünüz Karakoyun Deresi, taşkın sular için yapılmış ama bu Karakoyun bugün taştı ve bu gördüğünüz sağdaki soldaki evler sular altında kaldı. Bazen soruyorlar. Biz tedbirimizi şehir için çok önceden aslında almaya gayret ettik. Bakın şu karşıda gördüğünüz evlerin hemen ön kısmında 3 tane evi belediye başkanı olur olmaz aldım, yıktım, park yaptım. Şimdi orada da 183 tane yapıyı aldım, boşalttım, kamulaştırdım ve orayı yol yapacağım. Dere kenarlarındaki yapılaşmayı aslında kaldırmak için ilk defa gayret bizim dönemimizde oldu. Tabii Urfa merkezde 3 tane önemli dere var, biri Cavsak, biri Sırrın, biri de Karakoyun'dur. Bunların içerisinde en büyük dere Karakoyun deresidir. Bunun taşmasıyla birlikte sağ ve soldaki evlerimiz ve onların bodrum katları sular altında kaldı. Burada enkaz birikintileri oluştu. Enkaz kaldırma çalışmaları 3 gündür devam. Enkaz kaldırma çalışmalarıyla birlikte evlerde temizlik çalışmaları yapıldı. Yarında aynı şekilde çalışmalar devam edecek. Bütün gayemiz çalışmalarımızı tamamlamak. Bir yandan da hasar tespit çalışmaları yapıyoruz. Ev ve araçlar için hasar tespit çalışmalarımızı yapıyoruz. Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için çalışmalarımız sürüyor" dedi.

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'İŞ YERİ VE ARACI SEL SULARINA TESLİM OLDU'

Selzede vatandaşlardan Mustafa Doğan, "Sel suları bizi büyük bir maddi zarara uğrattı. İş yerim ve aracım sel sularına teslim oldu. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Devlet büyüklerimizin bize el atmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. (İHA)

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yağmur Şanlıurfa

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