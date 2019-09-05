Selülit tedavisinde G5 masajı neden önemli?

Egzersizler yeni selülit oluşumunu engelleme konusunda yardımcı olur, ancak meydana gelen selülitli görünümü ortadan kaldırma konusunda işe yaramaz. Fakat G5 hali hazırda meydana gelmiş olan selülitli görünümü ortadan kaldırarak vücut kıvrımlarının yeniden belirginleşmesine yardımcı olur.

G5, cildin altında meydana gelen ve selülite neden olan yağ tabakasının ortadan kaldırılmasını sağlar. Uygulama ile beraber cildin elastikiyeti, kolajen akışı ve kan dolaşımı artar.

Kilo alımı sonucu yağ dokusunda artış, bacaklarda dolaşımın ve lenf drenajının yetersiz olması, cildin üst tabakasının incelmesi, yaş, östrojen miktarı ve aile geçmişi gibi birçok nedene bağlı olarak selülit ortaya çıkar.

Selülit, basitçe derinin altındaki yağdır. Yağ tabakasının cildin yüzeyine yakın yerde meydana gelmesi ile cildi aşağıya doğru çeker ya da yukarıya doğru şişkin hale getirir. Bunun sonucunda da portakal kabuğu adı verilen görünüm meydana gelir.

G5 MASAJI İLE PÜRÜZSÜZ GÖRÜNÜM

Ciltte kolajen miktarı ve kan dolaşımının artması aynı zamanda bölgenin dokusunun da pürüzsüz bir görünüme sahip olmasını sağlar. Özellikle dışarıdan bakıldığında belli olmayan ancak cilt sıkıştırıldığında ortaya çıkan birinci derece ve ayaktayken görülebilen ancak yatar pozisyondan görülemeyen ikinci dereceden selülitlerin yok olmasında başarılı sonuçlar elde edilir.

G5 MASAJI NASIL YAPILIR?

G5 masajı farklı başlıklara sahip olan ve G5 adı verilen bir masaj aleti ile yapılır. Bu başlıklar yaydığı titreşim ile ciltte itme ve çekme kuvveti uygular.

Başlıklar masajın yapılacağı cilt tipine ve bölgeye göre değişiklik gösterir. Özellikle kalça ve basen bölgelerine yapılan uygulama ile bu bölgelerde cilt etkinliği arttırılarak bir rahatlama elde edilir. Bu hareket sayesinde cildin altında yer alan yağ dokuları yanarak selülitli görünüm ortadan kalkar.

ANINDA ETKİ

Yaklaşık olarak 15-20 dakika süren bu işlemden sonra G5 masajının etkileri hemen görülür. Ancak kalıcı ve sağlıklı bir etki için birden fazla seans yapılması gerekir.