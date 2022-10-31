Philips ve Schafer Airfryer karşılaştırması, kullanıcı yorumları

Yüksek sıcaklıktaki havayı pişirme haznesinde eşit şekilde dağıtarak yiyeceklerin hızlıca pişmesini sağlayan airfryer çeşitleri, çok az yağ kullanarak sağlıklı yiyecekler hazırlıyor. Bazı airfryer modelleri, tercihe bağlı olarak hiç yağ kullanmadan da pişirme işlemi yapabiliyor. En kaliteli airfryer markaları sıralandığında Philips ve Schafer, öne çıkıyor. Her iki markanın da birbirinden kaliteli airfryer modelleri bulunuyor. Hazırsanız Philips ve Schafer Airfryer karşılaştırmamıza başlayalım!

Philips HD9650/90 Airfryer XXL Fritöz

Philips HD9650/90 Airfryer XXL Fritöz'ün teknik özellikleri

Kalabalık aileler için en iyi airfryer modelleri arasında yer alan Philips HD9650/90 Airfryer XXL Fritöz, etkileyici özellikleri sayesinde verimli ve sağlıklı kullanım vadediyor. Paslanmaz çelik malzemelerden üretildiği için hem sağlam hem güvenli olan model, 7.3 litre pişirme hacmine sahip. 2225 Watt gücünde çalışan model, yiyecekleri kısa sürede hazırlıyor. Rapid Air teknolojisi kullanan model, yüksek hızlı sıcak hava akışı sağlıyor ve hazne içerisinde sürekli dönen havanın yiyeceklerin eşit şekilde pişirmesine yardımcı oluyor. Modelin önemli bir özelliği de Fat Removal teknolojisini kullanması. Yiyeceklerdeki fazla yağı başarıyla ayırıp saklayan model, her zaman lezzet odaklı yiyecekler pişiriyor. Philips HD9650/90 Airfryer XXL Fritöz'ün bütün parçaları çıkarılıp bulaşık makinesinde temizlenebiliyor. Dokunmatik ekranında, önceden kaydedilmiş beş farklı pişirme ayarı da mevcut.

Philips HD9650/90 Airfryer XXL Fritöz'ün avantaj ve dezavantajları

7,3 litre pişirme kapasiteli tavası sayesinde tek pişirme işleminde altı porsiyona kadar yiyecek hazırlayarak kalabalık ailelere avantaj sunuyor.

2225 Watt gücü sayesinde yiyecekleri hızlıca pişirerek zaman avantajı sunuyor.

Pişirme işlemi sonrası 30 dakikaya kadar yiyecekleri sıcak tutarak lezzet avantajı sağlıyor.

Philips HD9650/90 Airfryer XXL Fritöz'ün en büyük dezavantajı, çok büyük boyutlu olması. Bu sebeple Schafer Fit Fry Dijital Airfryer'ın gerisinde kalıyor ve ufak mutfaklara sığma konusunda zorluk yaşıyor.

Philips HD9650/90 Airfryer XXL Fritöz'ü kullananların yorumları

Philips HD9650/90 Airfryer XXL Fritöz kullanıcı yorumlarında ürünün büyük pişirme kapasitesinden sıklıkla bahsedilmiş ve kalabalık aileler için ideal bir model olduğu söylenmiş. Tek pişirmede altı porsiyon hazırlayan model, kalabalık aileleri ürünü iki defa çalıştırma derdinden kurtarmış. Ancak ürünün boyutu büyük olduğu için dar mutfaklarda zorluk yaşanmış. Philips airfryer yorumlarında ürünün kokusuz çalışmasından da övgüyle bahsedilmiş. Bazı kullanıcılar cihazın şeffaf kapak bulundurmamasını eleştirmiş. Şeffaf kapak olmadığı için pişirme durumu hazneyi açmadan görülememiş. Ürünün her parçasının çıkarılıp bulaşık makinesinde yıkanabilmesi, Philips HD9650/90 Airfryer XXL Fritöz kullanıcılarını mutlu etmiş. Kullanıcıların takdirini kazanan bir başka konu ise mobil uygulama desteği. Bu sayede hem yeni tarifler hem farklı pişirme önerileri keşfedilmiş.

Schafer Fit Fry Dijital Airfryer

Schafer Fit Fry Dijital Airfryer'ın teknik özellikleri

Fiyat/performans dengesiyle adından söz ettiren Schafer Fit Fry Dijital Airfryer, hızlı ve sağlıklı yiyecekler pişirmek için bir dolu özelliğe sahip. 1500 Watt güçle çalışan model, 3.5 litre pişirme hacmine sahip. Böylece ürünle tek kişilik porsiyonun yanı sıra çoklu porsiyonlar da pişirebiliyor. Schafer Fit Fry Dijital Airfryer, çok az yağ ile veya hiç yağ koymadan yiyecekleri pişirebiliyor. Modelin pişirme haznesi kolaylıkla çıkartılıp ister elde ister bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Kullanımı kolaylaştıran dijital geniş ekranı ve renkli göstergesiyle uzaktan bakıldığında bile pişirme sıcaklığı rahatlıkla görülebiliyor. Pişirme zamanlayıcısı, sıcaklık ayarı ve program seçimi gibi önemli ayarlamalar dijital ekrana tek dokunuşla gerçekleştiriliyor. Schafer Fit Fry Dijital Airfryer'ın bir diğer önemli özelliği de yiyecekleri hazırladığında sesli uyarı vermesi.

Schafer Fit Fry Dijital Airfryer'ın avantaj ve dezavantajları

1500 Watt ısıtma gücüyle pişirme işlemlerini hızlıca gerçekleştirip zaman avantajı sağlıyor.

Schafer Airfryer, fiyat konusunda Philips HD9650/90 Airfryer XXL Fritöz'e oranla çok daha uygun olduğu için ekonomik olarak avantaj sunuyor.

Schafer Fit Fry Dijital Airfryer, otomatik kapanma özelliği sayesinde hem enerji tasarrufu yapıyor hem güvenli kullanım sağlıyor.

Ürünün pişirme haznesinin çıkarılıp bulaşık makinesinde yıkanabiliyor.

Modelin dijital geniş ekranı, ufak sayıları görmekte zorlananlar için önemli bir avantaj yaratıyor.

3,5 litre pişirme hacmiyle kalabalık aileler için dezavantaj yaratıyor.

Schafer Fit Fry Dijital Airfryer'ı kullananların yorumları

Schafer airfryer yorumları arasında ürünün pişirme sepetinin çıkartılıp elde ya da bulaşık makinesinde yıkanabilmesinden övgüyle bahsedilmiş. Ürünün yiyecekleri hızlı bir şekilde pişirebilmesi de mutfakta geçirecek zaman bulamayanlara büyük bir kolaylık sağlamış. Yiyeceklerin her zaman eşit şekilde pişmesi de Schafer Fit Fry Dijital Airfryer'ı kullananları mutlu etmiş. Bazı kullanıcılar ürünün çoklu porsiyon pişirme konusunda kalabalık aileler ve misafir ağırlayanlar için yetersiz kaldığını söylemiş. Kullanıcıların en çok beğendiği konu ise ürünün uygun fiyatı olmuş.

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