Mutfakların gözdesi Xiaomi ve Karaca Airfryer karşılaştırması ve incelemesi

"Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye kara kara düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Piyasadaki airfryer modelleri arasında üstün özellikleriyle karşımıza çıkan Xiaomi ve Karaca airfryerları en ince ayrıntısına kadar sizin için inceledik ve karşılaştırdık. İki modelin kullanıcı yorumlarına, teknik özelliklerine, avantajlarına ve dezavantajlarına baktık. Karar veremeyenler içinse alternatif ürünleri derledik. Sağlıklı ve lezzetli kızartmalar yapmak için tercih edebileceğiniz airfryerları incelemeye hazırsanız detaylara geçelim.

Xiaomi Mi Smart Airfryer 3.5 L Fritöz

Xiaomi Mi Smart Airfryer 3.5 L Fritöz'ün teknik özellikleri

Daha sağlıklı ve az kalorili yemekler yapmaya olanak tanıyan Xiaomi Mi Smart Airfryer 3.5 L Fritöz, işlevsel özellikleri ile yemek yapmayı sevenlerin gönlünü çalıyor. Yağsız kızartma yapmak, yemek pişirmek, yoğurt mayalamak, meyve kurutmak ve buz çözmek için kullanabileceğiniz ürün; mutfaktaki en büyük yardımcınız oluyor. 360 derece ısıtılmış havanın fritöz içerisinde sirkülasyon yapması ile çalışan Xiaomi Mi Smart Airfryer, bu sayede az yağ ile lezzetli yemekler yapmanın yollarını açıyor. Üstelik yemeğin her noktasının eşit şekilde kızarmasını, aynı zamanda iç kısmının yumuşak olmasını sağlıyor. Ürünü ister kızartma ister ızgara için kullanın, sebze ve etlerin dışı çıtır çıtır oluyor.

Sıcaklığı 40 ila 200 °C arasında ayarlanabilen fritöz, 1400 Watt ısıtma gücüyle içeride daha hızlı ve dengeli bir ısı artışı sağlıyor. Pişirme süresini de kısaltarak zamandan tasarruf etmenize olanak tanıyor. Xiaomi Mi Smart Airfryer, 24 saate kadar yemek programlayabiliyor ve böylelikle çalışan kişiler için de kolaylık vadediyor. 3,5 litrelik hacmi sayesinde, beş kişilik yemek pişirebiliyor.

Xiaomi Mi Smart Airfryer 3.5 L Fritöz'ün avantajları ve dezavantajları

Avantajları:

Akıllı aplikasyon uygulaması sayesinde uzaktan kontrol edilebilir.

OLED ekranıyla ısı ve süre ayarı yapılabilir.

Uygulama üzerinden 100'den fazla tarife erişilebilir.

24 saate kadar yemek planlama desteği sayesinde yemekler istenilen an hazır olur.

Daha az yağ kullanarak lezzetli kızartmalar yapılabilir.

Sıcak hava sirkülasyon teknolojisi sayesinde yemekler eşit ve hızlı şekilde pişer.

Buz çözme, yoğurt mayalama ve meyve kurutma fonksiyonları ile çok yönlü kullanım sağlar.

Dezavantajları:

LED ekranlı elektronik kontrol düğmesinin kullanımı bazı kişiler için zor olabilir.

Ürünün iç haznesi kalabalık aileler için yeterli olmayabilir.

Xiaomi Mi Smart Airfryer 3.5 L Fritöz'ün kullanıcı yorumları

Xiaomi Mi Smart Airfryer 3.5 L Fritöz, kullanıcılardan tam puan alan ürünler arasında. Xiaomi Mi Smart Airfryer kullananlar, ürünün dış görünümünü çok beğeniyor. Haznesinin küçük olması nedeniyle genelde olumsuz yorumlar alsa da kompakt tasarımı sayesinde tezgâhta az yer kaplıyor. Ürünün en çok sevilen özellikleri arasında sebze kurutma ve yoğurt mayalama özelliği bulunuyor. Böylece kullanıcıların bu gıdaları dışarıdan alması gerekmiyor.

Karaca Multifry Single Pan Black

Karaca Multifry Single Pan Black'in teknik özellikleri

Kızartma yapmanın en sağlıklı yollarından olan Karaca Multifry Single Pan Black, yemek yapmayı daha eğlenceli bir hâle getiriyor. Kızartma yaptıktan sonra oluşan yağ atıklarından sıkıldıysanız ve her yerin yağ lekeleriyle dolmasından bıktıysanız bu ürün tam size göre! Kısa sürede ve temiz şekilde çıtır çıtır kızartmalar ile lezzetli ızgara yemekleri yapabilen ürün, lezzetli atıştırmalıklar hazırlamak için de ideal. Bunlara ek olarak tavuk, balık, köfte, kırmızı et, kestane ve kek gibi birçok gıdayı hızlı ve lezzetli bir şekilde pişirmenize olanak tanır. Modelin kolay kullanımı da cabası!

Ürünün içerisinde yer alan sıcak hava, 360 °C'ye kadar ulaşabilir. Pişirme süresi ve sıcaklık, ürünün üzerinde yer alan iki adet döndürülebilir düğme sayesinde kolayca ayarlanabilir. Pratiklik sağlayan tasarımı sayesinde tercih edilen ürün, zamanlayıcı özelliği ile yemek pişerken başında bekleme problemine de çözüm sunar. Pişirme bittiğinde otomatik olarak kapanarak enerji tasarrufuna destek olur. 3,5 litrelik hacme sahip olan fritöz, 1300 Watt güç ile çalışır.

Karaca Multifry Single Pan Black'in avantajları ve dezavantajları

Karaca Multifry Single Pan Black, kullanıcılara birçok avantaj sağlıyor:

Ürünün yağsız kızartma yapması, mutfaklarda oluşan yağ lekelerinin ve yoğun dumanın önüne geçer.

Yemek yaparken ortaya çıkan koku problemi tarih olur.

Kompakt tasarımı sayesinde tezgâh üzerinde fazla yer kaplamadığı için diğer eşyalara yer açar.

İki düğme ile ayarlanabilen sade tasarımı kullanım kolaylığı sunar.

Zaman ayarı sayesinde süresi dolduğunda otomatik kapanır.

Ürünün dezavantajları ise şu şekilde:

Ürünün 3,5 litrelik pişirme hacmi geniş ailelere yeterli gelmeyebilir.

Uygulama desteği bulunmadığı için modelin uzaktan kontrol edilmesi mümkün değil.

Karaca Multifry Single Pan Black'in kullanıcı yorumları

Karaca Multifry Single Pan Black kullananlar, ürünün özellikle tasarımını ve tezgâhta az yer kaplamasını çok seviyor. Bu sayede küçük mutfaklar için ideal bir ürün hâline gelen fritözün pişirme performansı ve kolay kullanımı da sevilen özellikleri arasında. Hatta bazı kullanıcılar, ürünü şimdiye kadar almadığı için pişman olduğunu belirtiyor! Sporcu olduğunu belirten bazı kullanıcılar ise lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için modelin çok pratik olduğunu söylüyor. "Bir sürü bulaşık çıkarmadan et ve sebze yemekleri yapmak da işin bonusu!" diye belirtmeyi de ihmal etmiyor.

Alternatif Ürünler

1. Karaca Inox Fritöz

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Evde sık sık kızartma yapıyorsanız Karaca Inox Fritöz tam size göre olabilir. 3,2 litre hacme sahip olan ürün, kolayca çıkarılabilir haznesi sayesinde zahmetsiz bir şekilde temizlenebilir. Tek seferde 1 kg patates kızartabilen fritöz, yağ kokusu olmadan kızartma yapmaya olanak tanır. Dayanıklı olması sayesinde uzun ömürlü bir kullanım sunar.

2. Xiaomi Mi Liven Airfryer 3.5 L Yağsız Fritöz

Standart yöntemlerine göre %85 daha az yağ kullanarak çok lezzetli kızartmalar yapmaya olanak tanıyan Xiaomi Mi Liven Airfryer 3.5 L Yağsız Fritöz, şık görünümüyle mutfakları süslüyor. Yapışmaz tavası sayesinde kolayca temizlenebilen ürün, bir dokunuşla harika lezzetler yaratıyor. Tavuk, biftek, ızgara, patates kızartması ve daha birçok yemeği kolayca pişirebiliyor.

3. Karaca Air Pro Cook XL 2 in 1 Konuşan Airfryer

Üstün özellikleriyle ön plana çıkan Karaca Air Pro Cook XL 2 in 1 Konuşan Airfryer hem lezzetli yemekler yemek hem sağlıklı beslenmek isteyenlerin favorisi olabilir. Üzerinde yer alan dokunmatik paneli sayesinde kolay bir kullanım sunar. Ayrıca kokusuz ve dumansız kızartma yapmaya imkân verir. Sadece kızartma yapmayan ürün, sulu yemeklerden dolmalara ve hatta sebzeli ete kadar birçok yemeği pişirebilir.

4. Xiaomi Mi Upany Airfryer 6,5 L Yağsız Fritöz

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Xiaomi Mi Upany Airfryer 6,5 L Yağsız Fritöz Siyah, 6,5 litrelik kapasitesiyle geniş ailelerin rahatlıkla kullanabileceği ürünler arasında yer alır. Ürünün kare şeklinde dizayn edilen sepeti, bu sayede yuvarlak modellere göre daha fazla kullanım alanı sunar. Yapışmaz tavası ile kolayca temizlenebilen ürün, 60 dakikaya kadar zaman ayarına izin verir. Xiaomi Airfryer kullanımını çok kolay olması da cabası!