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Şemdinli’de çok miktarda mühimmat ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 13:48 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “30 Mayıs 2019 günü ilimiz Şemdinli ilçesi Yufkalı köyü Kola mezrası kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 490 adet 7.62 mm çapında fişek, 1 adet 81 mm havan mühimmatı, 1 adet 60 mm havan mühimmatı, 1 adet demir kutu içerisinde TNT, 9 top elektrik kablosu, 43 adet elektrikli fünye, 1 adet küçük poşet içerisinde havan barut hakkı, 1 adet poşet içerisinde nevi belirsiz patlayıcı madde, 9 adet 9 volt kare pil, 107 adet büyük pil, 52 adet küçük kalem pil, 2 adet büyük koli bandı, 1 adet siyah bant, 4 adet şırınga, 2 adet eldiven, 1 adet bantlı vaziyette poşet, 2 adet bantlı vaziyette karton, 3 adet cam bardak, 1 adet çaydanlık ve 25 adet poşet bal ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

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