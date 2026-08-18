Sen ve kedin nasıl bir ikilisiniz?

1/6 Sabah uyandığında kedin ilk olarak ne yapar? Yanıma gelip beni uyandırır. Yatağın ucunda beni izler. Kendi işleriyle uğraşıp öyle yanıma gelir. Ben kalkıp bakana kadar nerede olduğunu bilmem. 2/6 Eve geldiğinde seni nasıl karşılar? Hiç oralı olmaz. Kapıya koşar. Biraz bekler, sonra yanıma gelir. Olduğu yerden bana bakar. 3/6 Birlikte vakit geçirirken ne yaparsınız? Oyun oynarız. Oturur dinleniriz. Kendi işlerimizle ilgileniriz. Canı isterse yanıma gelir. 4/6 Peki, kedin seni nasıl takip eder? Uzaktan beni kontrol eder. Ara sıra peşimden gelir. Gittiğim her odaya gelir. Kendi rotası var, takip etmez. 5/6 Kedine ödül maması verdiğinde ne yapar? Hemen yanıma gelir. Heyecandan koşturur. Ağırdan alır. Naz yapar. 6/6 Biraz kedinle ilişkini anlatır mısın? Zamanla birbirimize alıştık. Bakışlarımızla bile anlaşırız. Miyavlamalarına göre ne istediğini anlıyorum. Hala ne düşündüğünü anlamıyorum.