Sen ve kedin nasıl bir ikilisiniz?

Kedilerle birlikte yaşamak çok ayrı bir deneyim... Bazen evin gerçek sahibi onlar olabiliyor. Hatta sizin bile sahibiniz olabiliyor! Bir bakıyorsunuz kendini sevdiriyor, başka bir zaman ise yanınıza yaklaşmıyor.
Peki, senin kedinle aranda nasıl bir ilişki var?
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