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Sen ve kedin nasıl bir ikilisiniz?

Kedilerle birlikte yaşamak çok ayrı bir deneyim... Bazen evin gerçek sahibi onlar olabiliyor. Hatta sizin bile sahibiniz olabiliyor! Bir bakıyorsunuz kendini sevdiriyor, başka bir zaman ise yanınıza yaklaşmıyor. Peki, senin kedinle aranda nasıl bir ilişki var?

Sen ve kedin nasıl bir ikilisiniz?

Sen ve kedin nasıl bir ikilisiniz?

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Sabah uyandığında kedin ilk olarak ne yapar?

Sabah uyandığında kedin ilk olarak ne yapar?
Yanıma gelip beni uyandırır.
Yatağın ucunda beni izler.
Kendi işleriyle uğraşıp öyle yanıma gelir.
Ben kalkıp bakana kadar nerede olduğunu bilmem.
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Eve geldiğinde seni nasıl karşılar?

Eve geldiğinde seni nasıl karşılar?
Hiç oralı olmaz.
Kapıya koşar.
Biraz bekler, sonra yanıma gelir.
Olduğu yerden bana bakar.
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Birlikte vakit geçirirken ne yaparsınız?

Oyun oynarız.
Oturur dinleniriz.
Kendi işlerimizle ilgileniriz.
Canı isterse yanıma gelir.
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Peki, kedin seni nasıl takip eder?

Peki, kedin seni nasıl takip eder?
Uzaktan beni kontrol eder.
Ara sıra peşimden gelir.
Gittiğim her odaya gelir.
Kendi rotası var, takip etmez.
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Kedine ödül maması verdiğinde ne yapar?

Kedine ödül maması verdiğinde ne yapar?
Hemen yanıma gelir.
Heyecandan koşturur.
Ağırdan alır.
Naz yapar.
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Biraz kedinle ilişkini anlatır mısın?

Biraz kedinle ilişkini anlatır mısın?
Zamanla birbirimize alıştık.
Bakışlarımızla bile anlaşırız.
Miyavlamalarına göre ne istediğini anlıyorum.
Hala ne düşündüğünü anlamıyorum.
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kedi ilişkiler
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