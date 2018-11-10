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Senarist Deniz Hayriye Ersöz vefat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 12:18 | Son Güncelleme

Yönetmen ve yapımcı Nazif Tunç: - "Anadolu insanının binlerce yıl ağıtlarıyla, türküleriyle, destanlarıyla yaşattıklarını Hayriye Ersöz'ün senaryolarıyla perdede gördük. Anadolu insanına sinemacı olarak borcunu ödemiştir"

İSTANBUL (AA) - Senarist, şair, oyun yazarı Deniz Hayriye Ersöz, hayatını kaybetti.

Anadolu'nun farklı bölgelerinden memleket hikayelerini işlediği televizyon filmleriyle tanınan Ersöz'ün cenazesi, bugün ikindi vakti Kocasinan Hacı Faik Sertkaya Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Yönetmen ve yapımcı Nazif Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ersöz'ü çok genç yaşta yitirdiklerini belirterek, "Sinemamız için daha çok şeyler yapacak birikimdeydi. Üretken, özgün, duygusu ve bakışı olan bir kalemdi. Yazdığı senaryolar, televizyon filmleri hep insanımızın duygusunu, aşkını, hasretini, gerçek yaşantısını ekrana getiren senaryolardı." dedi.

Tunç, "Anadolu insanının binlerce yıl ağıtlarıyla, türküleriyle, destanlarıyla yaşattıklarını Hayriye Ersöz'ün senaryolarıyla perdede gördük. Anadolu insanına sinemacı olarak borcunu ödemiştir." ifadelerini kullandı.

- Deniz Hayriye Ersöz kimdir?

Ordu'da 1972 yılında dünyaya gelen Deniz Hayriye Ersöz, ilkokulu İstanbul'da, ortaokul ve lise eğitimini İzmit'te tamamladı.

İktisat Fakültesinden 1993'te mezun olan Ersöz'ün, "Varlık", "Kitap-lık", "Yasak Meyve" gibi birçok edebiyat dergisinde şiir ve öyküleri yayımlandı.

"Suyu Dinleyen Çöl" adlı şiir kitabı A. Zeki Özger Şiir Ödülü'ne değer görülen Ersöz, Kocaeli Üniversitesi Şiir Ödülü, Naci Girginsoy Öykü Ödülü ve Yunus Emre Şiir Ödülü'nü aldı.

Sinemanın şiir ve felsefe ilişkisi üzerine çalışmalar yapan Ersöz'ün senaryosunu yazdığı yüz elliden fazla dizi ve sinema filmi çeşitli kanallarda yayınlandı.

"Şekil Bozukluğu" adlı tiyatro oyunu, Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen Ersöz, Peyami Safa'nın aynı adlı romanından uyarlanan 2013-2014 yıllarında yayınlanan Fatih Harbiye dizisinin de senaristliğini yaptı.

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