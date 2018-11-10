Senarist Deniz Hayriye Ersöz vefat etti

İSTANBUL (AA) - Senarist, şair, oyun yazarı Deniz Hayriye Ersöz, hayatını kaybetti.

Anadolu'nun farklı bölgelerinden memleket hikayelerini işlediği televizyon filmleriyle tanınan Ersöz'ün cenazesi, bugün ikindi vakti Kocasinan Hacı Faik Sertkaya Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Yönetmen ve yapımcı Nazif Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ersöz'ü çok genç yaşta yitirdiklerini belirterek, "Sinemamız için daha çok şeyler yapacak birikimdeydi. Üretken, özgün, duygusu ve bakışı olan bir kalemdi. Yazdığı senaryolar, televizyon filmleri hep insanımızın duygusunu, aşkını, hasretini, gerçek yaşantısını ekrana getiren senaryolardı." dedi.

Tunç, "Anadolu insanının binlerce yıl ağıtlarıyla, türküleriyle, destanlarıyla yaşattıklarını Hayriye Ersöz'ün senaryolarıyla perdede gördük. Anadolu insanına sinemacı olarak borcunu ödemiştir." ifadelerini kullandı.

- Deniz Hayriye Ersöz kimdir?

Ordu'da 1972 yılında dünyaya gelen Deniz Hayriye Ersöz, ilkokulu İstanbul'da, ortaokul ve lise eğitimini İzmit'te tamamladı.