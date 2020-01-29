Senegal Basını: Dakar ve Ankara arasındaki iş birliği güçlendi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika turunun 3'üncü ayağı Senegal'e yaptığı iki günlük ziyaret, ülke basınında geniş yer buldu.

Ülkenin önde gelen gazeteleri, internet haber siteleri ile basın kuruluşları, Dakar-Ankara arasında güçlenen dostluk ve iş birliğini manşetlerine taşıdı.

Senegal'in resmi televizyon kanalı RTS'in yanı sıra Fransızca ve ülkede en çok konuşulan yerel dil Wolofça yayın yapan çok sayıda televizyon kanalı, Erdoğan'ın ülkedeki temaslarını canlı verdi.

- "Dakar-Ankara hattında bekleyişsiz geçiş"

Ülkedeki en yüksek tirajlı gazetelerden Le Soleil, ziyareti "7 yeni anlaşma imzalandı" manşetiyle gördü.

Gazete haberinde, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılma iradesine, Senegal'in yer fıstığının Türkiye'ye ithalatına ilişkin davetine, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in Elazığ depremine ilişkin taziyesine ve Libya konusuna değinildi.

Ülkenin resmi haber Ajansı Ajans Press Senegal (APS), ziyareti çok sayıda haberle abonelerine ulaştırdı.