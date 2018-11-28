HABER

Senegal Fransa'daki tarihi eserlerini geri istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 20:06 | Son Güncelleme

Senegal Kültür Bakanı Abdou Latif Coulibaly: - "Eğer 10 bin tarihi eser varsa 10 bininin de iadesini sağlayacağız"

Senegal hükümeti, sömürge döneminde ülkeden çalınan ve Fransa müzelerinde bulunan tüm tarihi eserlerinin iadesini talep ediyor.

Senegal Kültür Bakanı Abdou Latif Coulibaly, basına yaptığı açıklamada, Fransa'da Senegal'e ait eserlerin iadesi için ne gerekiyorsa yapılacağını, Fransız yönetimiyle görüşmelere kısa zamanda başlayacaklarını söyledi.

Coulibaly, eserlerin sayısını bilmediklerini belirterek, "Eğer 10 bin tarihi eser varsa 10 bininin de iadesini sağlayacağız." dedi.

Fransa'dan geri alınacak eserlerini gelecek hafta başkent Dakar'da açılışı yapılacak Siyah Medeniyetler Müzesinde sergilenmesi amaçlanıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde sömürge döneminden kalma Afrika menşeli tarihi eserleri iade edeceğini açıklamış, ilk olarak sömürge döneminde Afrika ülkesi Benin'den kaçırılan 26 eserin iade edileceğini duyurmuştu.

Chantel Jeffries tekne sefasındaChantel Jeffries tekne sefasında
İstiklal Caddesi'ndeki intihar girişimi 2 saat sürdüİstiklal Caddesi'ndeki intihar girişimi 2 saat sürdü
Valilik duyurdu! Okullar 1 gün tatil edildiValilik duyurdu! Okullar 1 gün tatil edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa iade sanat eseri Senegal sömürge

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Kadın öğretmen ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı! Cezayı engellemek için ortalığı yıktı

Kadın öğretmen ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı! Cezayı engellemek için ortalığı yıktı

MasterChef Murat yine rahat durmadı! Şeyma Subaşı'nın kafesine gidip...

MasterChef Murat yine rahat durmadı! Şeyma Subaşı'nın kafesine gidip...

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Edirne Valiliği duyurdu: Okullar 1 gün tatil edildi

Valilik duyurdu! Okullar 1 gün tatil edildi

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Dikkat! Meteoroloji açıkladı: Kar kapıda

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump anlaştı! Kritik görüşme

Erdoğan ile Trump anlaştı! Kritik görüşme

Atatürk’e hakaret eden muhtara hapis cezası

Atatürk’e hakaret eden muhtara en üst sınırdan ceza!

Selde cansız bedeni bulunan sahibinin başından bir an olsun ayrılmadı

Evler suya gömüldü! Acı haber geldi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan Suriyeliler için olay sözler

Suriyeliler için olay sözler: Tehdit oluşturuyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.