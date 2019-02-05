Senegal'in saklı bahçesi: Somone Lagünü

Lagün yatağında ayrıca istiridye yatakları da bulunuyor. Dakar'ın birçok seçkin restoranının istiridyelerini Somone Nehri'nden temin ettiği belirtiliyor.

Bir yanında Afrika'ya özgü baobap ağaçlarının çevrelediği diğer yandan tropikal ağaçların gizlediği Somone Lagünü'nü ziyaret edenler lagünü besleyen nehirde tekne turu yapıp, balık avlayıp yüzebiliyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 8 kilometre uzunluğundaki bu doğa harikasına Dakar'dan 1,5 saatlik bir yolculukla ulaşılıyor.

Düşük akıntıya sahip nehirdeki mangrov kökleri birçok kuşun beslenmek için buraya akın etmesine sebep oluyor.

Somone Nehri'nin Atlas Okyanusu'na döküldüğü yerde oluşan Somone Lagünü, 700 hektarlık alanda karabatak, martılar, pelikanlar, flamingolar ve balıkçı kuşları başta olmak üzer 172 kuş türünü barındırıyor.

- Panoramik restoran

Eşsiz okyanus manzarası sunan bu bölgeye gelenler kıyı şeridindeki hotel ve pansiyonlarda geceleyip konaklayabiliyor.

Somone Lagünü'ne gelenlere "Püissance Mandenga" grubu Senegal'e özgü çalgılar eşliğinde müzik ziyafeti sunuyor.

Lagünün okyanusla birleştiği tepeli yatağın üstünde bulunan ahşap "New Panoramic Resto" müşterilerine "Çebucen", "Çebuyap" gibi ülkeye özgü yemeklerin yanında yörenin meşhur istiridye ve balık tavasından tatma imkanını sunuyor. Restoran gelenlere okyanus ve lagünü de içine alan panoramik bir görüntü imkanı sunuyor.

Restoranın sahibi Malick Thiom (54), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1999 yılından beridir Somone Lagünü'ndeki turistik mekanlarda çalıştığını söyledi.

Eşinin tavsiyesiyle bir yer açmaya karar verdiğini belirten Thiom, turistlere daha çok hitap edeceğini düşündüğü için 2010 yılında restoranını tepeye inşa ettiğini ifade etti.

- Izgara köfte menüde yer alacak

Thiom, 09.00-19.00 saatlerinde açık kalan mekanı her yıl Avrupa ve Afrika dahil dünyanın birçok yerinden gelen turistlerin ziyaret ettiğini anlattı.

Türkiye'den de insanların restoranına geldiğini aktaran Tihom, Osmaniyeli Türk bir müşterisinin tarifini öğrettiği ızgara köfteyi yakın zamanda restoranında satmaya başlayacağını dile getirdi.

