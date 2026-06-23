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Senin ideal kahve saatin ne zaman?

Kahve çoğu kişi için bir içecekten daha fazlası! Kimi sabah kahvesi olmadan gözünü bile açamıyor kimi de günü kahveyle kapatıyor. Peki senin rutinine en uygun kahve saati hangisi? Gel, cevabı birlikte öğrenelim. 👇

Senin ideal kahve saatin ne zaman?

Senin ideal kahve saatin ne zaman?

1/8

Sabah uyandığında ilk ne yaparsın?

Sabah uyandığında ilk ne yaparsın?
Alarmı erteler, uyumaya devam ederim.
Önce kahve demlerim!
Hemen kalkıp duş alırım.
Telefonu alır, mesajlara bakarım.
2/8

Bir kafede tek başınasın. Ne yaparsın?

Bir kafede tek başınasın. Ne yaparsın?
Cam kenarına geçip insanları keserim. 🙄
Laptop açar, işlerimi toparlarım.
Kahvemi alır, kitap okumaya başlarım.
Telefona dalar giderim...
3/8

Arkadaşların son dakika plan yapıp seni de davet ettiler, nasıl tepki verirsin?

Arkadaşların son dakika plan yapıp seni de davet ettiler, nasıl tepki verirsin?
"Kaçta, nereye, kimlerle gideceğiz?"
"Önce bir kahve içelim ama!"
"Son dakika gelemem maalesef..."
"Siz gidin ben sonra gelirim."
4/8

Seni en çok strese sokan ve yoran şey hangisi?

Seni en çok strese sokan ve yoran şey hangisi?
İş yerindeki bitmeyen toplantılar...
Yoğunluktan kahve içmeye bile vakit bulamadığım anlar...
İş, spor, alışveriş, ev işleri derken pilimin bitmesi!
Sürekli birilerinin konuşmasını dinlemek.
5/8

Peki, kahveni genelde nasıl içersin?

Peki, kahveni genelde nasıl içersin?
Her zaman sert ve yoğun!
Sütlü, yumuşak içim.
Aromalı ve tatlı olmalı.
O anki moduma göre değişiyor.
6/8

Çalışma şeklini nasıl tanımlarsın?

Çalışma şeklini nasıl tanımlarsın?
Sabahtan koştururum, öğleden sonra rahat ederim.
Öğlene doğru ancak kendime gelip de çalışabiliyorum.
Sabah değil, akşam çalışırım.
Kahve içmediğim sürece hiçbir iş yapamam!
7/8

Peki, enerjin hangi seviyede?

Peki, enerjin hangi seviyede?
Güne her zaman hızlı başlarım, o derece yüksek!
Bütün gün bitik haldeyim...
Maraton koşamam ama yürüyecek kadar enerjim var. 🙄
Sabah iyiydim ama akşama kadar biraz tükendim...
8/8

Kahveyi en çok hangi anlarda arıyorsun?

Kahveyi en çok hangi anlarda arıyorsun?
Sabah uyanır uyanmaz arıyorum!
Çalışmaya başladığım an aklıma geliyor.
Sohbet halindeysem kahve de olmalı!
Tüm günün yoğunluğu bitince, bir kahve olsun istiyorum.
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philips Philips Yaşam Kategorisi
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