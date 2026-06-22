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Senin kahve kişiliğin ne?

Kahve olmadan güne başlayamayanlardan, her özel ana kahveyle eşlik edenlere... Kahvenin hayatımızda büyük bir yeri olduğu aşikar! Kimimiz güçlü tatlardan hoşlanıyoruz, kimimiz daha yumuşak ve keyifli seçeneklere yöneliyor. Peki senin kahve tercihin karakterin hakkında ne söylüyor? Cevaplarını ver, kahve kişiliğini öğrenelim! 👇

Senin kahve kişiliğin ne?

Senin kahve kişiliğin ne?

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Sabah alarmın çaldığında ilk olarak ne yaparsın?

Sabah alarmın çaldığında ilk olarak ne yaparsın?
Hemen kalkarım, beklemeyi sevmem!
Birkaç dakika daha oyalanırım.
Alarmı erteler, uyumaya devam ederim.
İlk iş telefona bakarım.
2/8

Yeni bir mekanda kahve siparişi vereceğin zaman ne yaparsın?

Yeni bir mekanda kahve siparişi vereceğin zaman ne yaparsın?
En sert seçeneğe bakarım!
Baristadan tavsiye alırım.
Farklı bir şey denerim.
Risk almam, her zaman içtiğim kahveyi isterim.
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Söyle bakalım, arkadaşların seni nasıl tanımlar?

Söyle bakalım, arkadaşların seni nasıl tanımlar?
Sert, gergin ve zaman zaman depresif. 🙄
Sıcakkanlı ve uyumlu.
Sessiz, sakin, kendi halinde...
Esprili, ortamın vazgeçilmez eğlencesi!
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Hafta sonu planın iptal oldu diyelim, tepkin ne olur?

Hafta sonu planın iptal oldu diyelim, tepkin ne olur?
Yeni plan yaparım.
Evde kendime keyifli bir ortam yaratırım.
Açıkçası memnun bile olabilirim.
Planımı erteler, o gün dinlenirim.
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Kahveni seçerken senin için en önemli kriter hangisi?

Kahveni seçerken senin için en önemli kriter hangisi?
Güçlü bir tat olmalı.
Ne çok sert ne de yumuşak olmalı, dengeli tatları severim.
Aromalı kahveler favorim.
Hem tatlı hem de yoğun kahveli olmalı.
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Peki, kahvene hangi tatlı eşlik etsin istersin?

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Günün ilk kahvesini genelde ne zaman içersin?

Günün ilk kahvesini genelde ne zaman içersin?
Sabah uyanır uyanmaz.
Mesaiye başladığım an.
Öğlen yemeğinden sonra.
Akşamüzeri 17.00'den sonra.
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Son olarak, kahve içmeyi en sevdiğin yer neresi?

Son olarak, kahve içmeyi en sevdiğin yer neresi?
Dışarıda, yürüyüş yaparken.
Evimin balkonunda.
Koltukta, televizyon karşısında.
Sessiz ve sakin bir kafede.
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