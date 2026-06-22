Senin kahve kişiliğin ne?

1/8
Sabah alarmın çaldığında ilk olarak ne yaparsın?
Hemen kalkarım, beklemeyi sevmem!
Birkaç dakika daha oyalanırım.
Alarmı erteler, uyumaya devam ederim.
2/8
Yeni bir mekanda kahve siparişi vereceğin zaman ne yaparsın?
En sert seçeneğe bakarım!
Baristadan tavsiye alırım.
Risk almam, her zaman içtiğim kahveyi isterim.
3/8
Söyle bakalım, arkadaşların seni nasıl tanımlar?
Sert, gergin ve zaman zaman depresif. 🙄
Sessiz, sakin, kendi halinde...
Esprili, ortamın vazgeçilmez eğlencesi!
4/8
Hafta sonu planın iptal oldu diyelim, tepkin ne olur?
Evde kendime keyifli bir ortam yaratırım.
Açıkçası memnun bile olabilirim.
Planımı erteler, o gün dinlenirim.
5/8
Kahveni seçerken senin için en önemli kriter hangisi?
Ne çok sert ne de yumuşak olmalı, dengeli tatları severim.
Aromalı kahveler favorim.
Hem tatlı hem de yoğun kahveli olmalı.
7/8
Günün ilk kahvesini genelde ne zaman içersin?
Akşamüzeri 17.00'den sonra.
8/8
Son olarak, kahve içmeyi en sevdiğin yer neresi?
Dışarıda, yürüyüş yaparken.
Koltukta, televizyon karşısında.
Sessiz ve sakin bir kafede.