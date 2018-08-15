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Serbest bırakılan Yunan askerleri ilk kez konuştu

DÜNYA HABERLERİ  | 15.08.2018 18:02 | Son Güncelleme

Edirne'de Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu'ndan çıktıkları devriye sırasında Türkiye'ye geçtikleri için 5.5 ay tutuklu kaldıktan sonra dün tahliye edilen teğmen Angelos Mitretodis (25) ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis'in (29), dün gece özel uçakla döndükleri ülkelerinde törenle karşılandı. Yunan medyasına konuşan askerler, "Bize iyi baktılar, bir sıkıntımız olmadı. Bu bir süreçti ve geçti " dedi.

Serbest bırakılan Yunan askerleri ilk kez konuştu

Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, geçen 1 Mart günü, birinci derece askeri yasak bölgeden 253 metre Türk tarafına geçtikleri için tutuklandı. Haklarında yasa dışı geçişin yanı sıra casusluk şüphesi bulunan askerler, dün Edirne 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'ne ulaşan cep telefon incelemesi sonrasında savcılık talebiyle tahliye edildi. Edirne Adliyesi'ne getirildikleri ring aracıyla yeniden cezaevine götürülen Yunan askerler tahliye işlemleri sonrasında Edirne Devlet Hastanesi'nde adli muayeneden geçirildi.

ÖZEL UÇAKLA ALINDILAR

Polis ve jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alınırken, Yunan askerlerin görüntüsünün alınmaması için acil kapısına minibüsler çekildi, askerler camları siyah bir minibüsle Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki havaalanına götürüldü. Burada Yunanistan'ın gönderdiği özel uçağa bindirilen askerler Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı George Katrougalos ve Genelkurmay 2'nci Başkanı Konstantinos Floros ile birlikte Selanik kentine indi. Katrougalos, uçakta serbest bırakılan askerlerin ilk fotoğrafını 'Sonunda, memlekete giden yolda!' şeklindeki yazısıyla sosyal medyada paylaştı. Uçağa sivil kıyafetlerle binen askerler, Yunanistan'da uçaktan askeri üniformalarıyla indi.

SAVUNMA BAKANI VE AİLELER KARŞILADI

Selanik'te uçaktan inen askerler teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis'i ailelerinin yanı sıra Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos karşıladı. Ailelerine sarılan askerlerden teğmen Angelos Mitretodis, Yunan medyasına sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Serbest kaldık, tutuksuz yargılanmaya devam edeceğiz. Bize iyi baktılar, bir sıkıntımız olmadı. Bu bir süreçti ve geçti" ifadelerini kullandı.

TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR

Edirne 2'nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Yunan askerler için cep telefonları incelemesi de tamamlandı. Bundan sonraki süreçte Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı tamamlayıp, Yunan askerler hakkında iddianame düzenleyerek dava açacak.

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