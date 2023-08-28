Serdar Ortaç'tan 700 bin TL nafaka alıyor... Chloe Loughnan tek taşını göstererek gönderme yaptı

Ünlü model Chloe Loughnan, 2014 yılında evlendiği şarkıcı Serdar Ortaç'tan 2019 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı. Bir dönem Serdar Ortaç'tan aldığı 700 bin TL nafaka ile gündeme gelen ve ünlü şarkıcı tarafından evine haciz getirildiği iddia edilen Loughnan, çocukluk arkadaşıyla yeni bir aşka yelken açmıştı.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, önceki gün Bebek'teydi. İrlandalı modeli hâlâ unutamadığı konuşulan ve geçtiğimiz günlerde, "Hayatımı mahvetti" açıklamasıyla gündem olan Ortaç'a, eski eşinden yüzüklü gönderme geldi.

TEK TAŞINI GÖSTERDİ

Sabah'ta yer alan habere göre; kız arkadaşlarıyla birlikte gece gezmesine çıkan manken, fıstık yeşili elbisesi ile dikkat çekti. İrlandalı güzel, Serdar Ortaç'ın son dönemde kendisi ile yaptığı açıklamalarla ilgili sorulara, tek taşını göstererek cevap verdi.



Bu anlar ise sosyal medyada gündem oldu. Ünlü mankenin göndermesine "Evlen de adam kurtulsun", "Adam battı evlen de Serdar mutlu olsun" yorumları yapıldı.



