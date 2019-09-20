Serdar Yavuz ve Ali Es anısına yamaç paraşütü düzenlendi

Burdur Gölü Festivali Yamaç Paraşütü Müsabakaları, hayatlarını kaybeden Yamaç Paraşütü Pilotları Serdar Yavuz ve Ali Es’in anısına düzenlendi.

Burdur Gölü Festivali kapsamında düzenlenen spor ve sanat etkinlikleri sürüyor. Burdur Gölü Festivali’nin spor etkinlikleri kapsamında Burdur Halk Plajı’nda Yamaç Paraşütü Yarışması düzenlendi. Düzenlenen yarışmaya 60 sporcu katıldı. Yarışmanın düzenlendiği programa Burdur Valisi Hasan Şıldak ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz katıldı. Vali Şıldak ve Başkan Ercengiz, Burdur Yamaç Paraşütü ve Havacılık Kulübü Başkanı Muhammet Erşen’in uçuşu başlatmasıyla birlikte yarışmayı izledi. Yamaç paraşütü pilotlarıyla yakından ilgilenen Vali Şıldak ve Başkan Ercengiz, hedeflerine inen yamaç paraşütçülerini tebrik etti.

"Güzelliği gelecek nesillere aktarmakn istiyoruz"

Burdur Gölü Festivali Yamaç Paraşütü Müsabakalarını bu sene hayatlarını kaybeden Yamaç Paraşütü Pilotları Serdar Yavuz ve Ali Es’in anısına düzenlediklerini aktaran Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, “Burdur Gölü Festivalimize ikinci gün etkinliklerimizle devam ediyoruz. Her yıl Burdur Gölü’nün kurumasına dikkat çekmek için Burdur Gölü Festivali adı altında bir takım sportif kültürel ve sanatsal etkinlikleri icra ediyoruz. Bu yıl sportif faaliyetlerimizin içine yamaç paraşütü yarışmasını da ilave ettik. Yamaç paraşütü, son dönemde Burdur Gölü havzasında yapılan düzenlemeler neticesinde kulüpte faaliyet gösteren sporcu arkadaşlarımızın oldukça ilgi gösterdiği ve Burdur’da da bu sporu icra ettiği birçok gencimiz, hatta milli sporcuların aramızdan yetişmeye başladığını sevinerek gördüğümüz bir spor dalı oldu. Bu anlamda da bu alanda faaliyet gösteren kulübümüze ve kulüp sporcularımıza da teşekkür etmek istiyorum. Bu yıl onlar da destek verdiler. Müsabakaların içinde bizim daha öncesinde hemşehrimiz olup, farklı illerde bu faaliyetleri yürüten arkadaşlarımızı davet etmiştik. Onlardan bir tanesi de sevgili Ali Es’ti, benim arkadaşımdı, çok az süre önce onu kaybettik. Yine bir atlayış sırasında talihsiz bir kaza sonucu kaybettik. Bu yıl başka bir sporcu arkadaşımızı da iki hafta önce müsabakalarda kaybettiğimiz Serdar Yavuz ve Ali Es anısına da bu müsabakaları düzenliyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Biz sporun, sanatın, kültürün içinde bulunduğu ama asıl amacımızın bu gölün kurumaması gerektiğine dair yaptığımız bu festivalin bir farkındalık oluşturmasını bekliyoruz. Burdur Gölünün çığlığına kulak verilmesini ve Burdur Gölü’nün bir an evvel hak ettiği suya kavuşup, eski günlerdeki seviyesine belki ulaşamasa bile mevcut seviyesini koruyarak, en azından bu doğal güzelliği kaybetmemek istiyor ve gelecek nesillere aktarmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Geçen Hafta Fethiye’de paraşütten düşerek yaşamını yitiren Ali Es’in annesi Nursel Es de yamaç paraşütçülerinin yanında yer aldı. Duygulu anlar yaşayan anne Nursel Es, "Kendi çocuğum Ali bu sporu severek yapardı. Bunlar da benim çocuklarım” dedi.