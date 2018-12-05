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Serebral palsi nedir? Serebral palsi belirtileri nelerdir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.12.2018 16:00 | Son Güncelleme

Gelişimini sürdüren beyinlerde oluşan bir hasara bağlı olarak kalıcı hareket ve postür bozukluğudur. Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Çabukoğlu, Serebral Palsi tablosu doğum öncesinde, doğum sırasında veya doğum sonrası erken dönemde oluşan beyin lezyonlarında görüldüğünü söyleyerek konuyla ilgili detaylı bilgi verdi. İşte Serebral Palsi ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Serebral palsi nedir? Serebral palsi belirtileri nelerdir?

Beynin erken gelişim dönemi ilk 18 ay olmakla birlikte, 6 yaşa kadar oluşan ve ilerleyici olmayan beyin lezyonlarının tümü Serebral Palsi olarak tanımlanabilir. Nöromotor kontrol bozukluğu dışında SP’de ayrıca; görme, konuşma, yutma ve bilişsel işlev bozuklukları da olabilir. Görülme sıklığı, ülkelere göre farklılıklar göstermekle birlikte görülme sıklığı ortalama 2-3/1000 şeklindedir Görülmesi ülkelerin gelişmişlik düzeyi ve tıp teknolojisindeki ilerlemelere rağmen son otuz yılda pek azalmamıştır. Bu durum, önceden sağ kalım oranı az olan prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerin, günümüzde yaşatılıyor olmasına bağlanmaktadır. Sorunlar, hafiften ağıra değişiklikler gösterebilir. Hastalığı tamamen tedavi eden bir yöntem yoktur. Ancak etkilenen hastaların etkilenme derecelerine göre; kendi ihtiyaçlarını karşılaması, oturması, yürüyebilmesi, okuluna kendi başına gidebilmesi ve iş sahibi olması amaçlanır.

Serebral Palsi’de Görülebilecek Sorunlar Şu Şekildedir:

  • Hareket güçlüğü
  • Spastisite (kaslarda aşırı gerginlik)
  • Kaslarda güçsüzlük
  • Denge kusuru
  • İstem dışı hareketler
  • Zeka sorunları
  • Dikkat ve algı bozuklukları
  • Havale (nöbet)
  • Görme bozukluğu ve şaşılık
  • İşitme sorunları
  • Konuşma güçlüğü
  • Beslenme bozukluğu ve büyüme geriliği

ERKEN DÖNEMDE BELİRTİLER NELERDİR?

0-1 ay arasında; emme bozukluğu, aşırı kusma, havaleler

  1. ay; adelelerde anormal kasılmalar

  2. ay; sırtüstü konulduğunda baş ve topuklar üzerinde yay gibi durma

  3. ay; başını tutamama, başparmağın avuç içinden çıkarılması ve elin çok sert bir yumruk tutulması, devamlı şaşılık.

8.ay; dönme ve oturma olmayışı, baş tutamama, otururken bacakların birbirini çaprazlaması, tekme atarken iki bacağı birden itme.

10 ay; tutunarak ayağa kalkma becerisi olmayışı, ismiyle çağırınca yanıt vermeme, ayağa kalkarken bacakları çaprazlama, ağızdan fazla salya akıtma.

1 yaş; teşhisin en kolay olduğu devredir.

TEDAVİ PLANI NASIL OLMALIDIR?

Tanı konulduğu andan itibaren fizik tedavi başlanmalıdır. Amaç; kas, eklem denge ve koordinasyon gelişimini artırmak, oluşabilecek deformasyonları engellemektir. Tedavi de beraberinde olan patolojiler (görme problemleri, işitme problemleri, beslenme bozukluğu, diş problemleri) açısından kontrol ve tedavileri düzenli olarak yapılmalıdır. Fizik tedavi tanı konulduğu andan itibaren aile sürekli fizyoterapist ve çocuk uyumu ile birlikte devam etmelidir.

SEREBRAL PALSİLİ HASTALARA YAPILAN ORTOPEDİK MÜDAHALELER NELERDİR?

5 YAŞ DOLANA KADAR:

  • Gerekli durumlarda botox uygulaması
  • Eğer kemik ve eklem bozukluğu varsa muayene ve röntgen sonuçlarına göre ameliyat yapılabilir.( Genellikle 5 yaşından önce cerrahi girişim düşünülmemektedir.)

5 YAŞINDAN SONRA:

  • Yumuşak doku gevşetme ameliyatları (Kas ve tendon uzatmaları)
  • Tendon transferleri (eklemi hareket ettiren tendonların başka bir yere transfer edilmesi ile kas dengesinin ayarlanması
  • Osteotomiler (kemiklerin istenilen pozisyona getirilebilmesi için kemiğin kesilerek istenilen pozisyonda yeniden tespit edilir)
  • Çıkık ameliyatları (kalça ve dirsekte radyus başı çıkığına yönelik ameliyatlar)
  • Artrodezler (eklemlerdeki bozulma ve düzgün kullanamaması nedeni ile sadece etkilenen eklemin sabitlenmesi için yapılan ameliyatlar)

Ortopedik ameliyatlarda amaç bacakların ve kolların düz anotomik hale getirilmesi, var olan spastisite (kasılmaların) dengelenmesidir. Bu sayede ameliyat sonrası fizik tedavi yapılarak; denge, kas güçlenmesi ve koordinasyonlarının artırılması ve bağımsız hareket etmesi amaçlanır.

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Serebral Palsi sağlık

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