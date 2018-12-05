Serebral palsi nedir? Serebral palsi belirtileri nelerdir?

Beynin erken gelişim dönemi ilk 18 ay olmakla birlikte, 6 yaşa kadar oluşan ve ilerleyici olmayan beyin lezyonlarının tümü Serebral Palsi olarak tanımlanabilir. Nöromotor kontrol bozukluğu dışında SP’de ayrıca; görme, konuşma, yutma ve bilişsel işlev bozuklukları da olabilir. Görülme sıklığı, ülkelere göre farklılıklar göstermekle birlikte görülme sıklığı ortalama 2-3/1000 şeklindedir Görülmesi ülkelerin gelişmişlik düzeyi ve tıp teknolojisindeki ilerlemelere rağmen son otuz yılda pek azalmamıştır. Bu durum, önceden sağ kalım oranı az olan prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerin, günümüzde yaşatılıyor olmasına bağlanmaktadır. Sorunlar, hafiften ağıra değişiklikler gösterebilir. Hastalığı tamamen tedavi eden bir yöntem yoktur. Ancak etkilenen hastaların etkilenme derecelerine göre; kendi ihtiyaçlarını karşılaması, oturması, yürüyebilmesi, okuluna kendi başına gidebilmesi ve iş sahibi olması amaçlanır.

Serebral Palsi’de Görülebilecek Sorunlar Şu Şekildedir:



Hareket güçlüğü

Spastisite (kaslarda aşırı gerginlik)

Kaslarda güçsüzlük

Denge kusuru

İstem dışı hareketler

Zeka sorunları

Dikkat ve algı bozuklukları

Havale (nöbet)

Görme bozukluğu ve şaşılık

İşitme sorunları

Konuşma güçlüğü

Beslenme bozukluğu ve büyüme geriliği

ERKEN DÖNEMDE BELİRTİLER NELERDİR?



0-1 ay arasında; emme bozukluğu, aşırı kusma, havaleler