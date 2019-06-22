Türkiye, Belçika, İspanya ve Bulgaristan gibi ülkelerin ortak olduğu Ulusal Ajans merkezli Mesleki Eğitim ve Stratejik Ortaklıklar Projesi kapsamında düzenlenen konferansın koordinatörü Doç. Dr. Bülent Elbasan yaptığı konuşmada, "Üniversiteler bilim üretir. Akademik ve klinik araştırmaların yuvası üniversitelerdir. Ancak üniversitelerin önemli misyonlarından bir tanesi de toplumsal farkındalık yaratacak projeler yapmak olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Elbasan, serebral palside bakım ve rehabilitasyona önem verilmesi halinde hem serebral palsili bireylerin hem ailelerin yaşam kalitesinin artırılabileceğini bildirdi.

Elbasan, Gazi Üniversitesi olarak özel gereksinimli bireylerle ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde birçok projeye imza attıklarını ve atmaya devam edeceklerini bildirdi.

Serebral palsinin, en yüksek orana sahip engellilik türü olduğunu belirten Elbasan, "Dünyada 17 milyon serebral palsili birey yaşıyor ve yaklaşık 350 milyon kişi aile düzeyinde bu bireylerle ilişkili. Serebral palside bakım ve rehabilitasyonun önemi büyük. Eğer erken dönemde bu bireylerin bakım ve rehabilitasyonuna gereken önemi verirsek, hem serebral palsili bireylerin hem ailelerinin yaşam kalitesini önemli derecede arttırmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Elbasan, bakım, fizyoterapi ve rehabilitasyon programlarının erken dönemde başlatılması ve bu konuyla ilgili kişilerin eğitilmesinin, sonraki dönemde ortaya çıkacak sağlık giderlerinin azaltılmasına da katkı sağlayacağını kaydetti.

Konferansta, İspanya Fizyoterapistler Derneği'nden Prof. Dr. Carmen Suarez, proje kapsamında oluşturulan eğitim programları hakkında bilgi verirken, Belçika'dan Karel Van Isacker, eğitim programının mobil uygulamasına ilişkin bilgi aktardı.

Doç. Dr. Deran Oskay, eğitim programının pilot uygulamalarını, Prof. Dr. Seyhan Fırat da aileler açısından projeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

