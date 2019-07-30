HABER

Seren Ceren Asyalı ile çocuklar için 'Kolaj Atölyesi'

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 09:34 | Son Güncelleme

  SANATÇI Seren Ceren Asyalı eşliğinde 7-12 yaş arası çocuklar ‘Kolaj Atölyesi’ ile resim tasarlayacak.

Seren Ceren Asyalı ile çocuklar için 'Kolaj Atölyesi'

(Kurumsal Haber) İSTANBUL, (DHA) -

SANATÇI Seren Ceren Asyalı eşliğinde 7-12 yaş arası çocuklar ‘Kolaj Atölyesi’ ile resim tasarlayacak.

Trump Alışveriş Merkezi’nin sergi alanı Trump Art Gallery’de düzenlenecek olan etkinlik 3 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşecek. 'Göç' sergisi kapsamında gerçekleşen etkinlikte çocuklar, eski dergi sayfalarından kestikleri sayfalardan ilham alarak kendi kolajlarını tasarlayacak. Geri dönüşümün önemine dikkat çekmek isteyen çalışma ile çocuklar eski dergileri kullanarak hayal güçlerinin sınırlarını zorlayacak.

3 Ağustos Cumartesi günü saat 15.00’te başlayacak olan atölyeye katılım ücretsiz ancak ön kayıt yapılması gerekiyor.

PARTNEROtomobil devi de son modaya uydu! İşte nefes kesen modelOtomobil devi de son modaya uydu! İşte nefes kesen model
(Özel) Apartman kapsını sıkıca tuttu, kadın hırsızları böyle yakalattı(Özel) Apartman kapsını sıkıca tuttu, kadın hırsızları böyle yakalattı
4 milyon 795 bin Euro çalan güvenlik müdürü kuru ekmeğe muhtaç olmuş4 milyon 795 bin Euro çalan güvenlik müdürü kuru ekmeğe muhtaç olmuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı! 10 bin kişi istihdam edilecek

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı! 10 bin kişi istihdam edilecek

Galatasaray transferi resmen açıkladı

Galatasaray transferi resmen açıkladı

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Bahçelievler'de kan donduran olay! Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Kayınpeder dehşeti! Damadını kasıklarından bıçakladı!

Damadını kasıklarından bıçakladı!

Çorum'da feci kaza! Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.