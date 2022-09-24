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Seren Serengil'in derin yırtmaçlı bacak dekoltesi olay oldu! Onu daha önce hiç böyle görmediniz

24.09.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seren Serengil, televizyon kariyerinin 24. yılı olması sebebiyle ekranda olacağını ifade etti. Arto ve Bircan Bali ile yaptığı 'Söylemezsem Olmaz' programındaki yorumları nedeniyle zaman zaman eleştiri oklarının hedefi olan ünlü şarkıcı Seren Serengil sosyal medya hesabında konser fotoğraflarını paylaştı. Mavi elbisesiyle dikkat çeken ünlü isim, derin yırtmaçlı bacak dekoltesiyle göz kamaştırdı. Seren Serengil fit görüntüsüyle dikkat çekti.

Seren Serengil'in derin yırtmaçlı bacak dekoltesi olay oldu! Onu daha önce hiç böyle görmediniz

Seren Serengil, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerden. 'Söylemezsem Olmaz' magazin programında Bircan Bali ve Arto'yla yorumculuk yapan ünlü şarkıcı Seren Serengil, televizyon kariyerinin 24. yılı olması sebebiyle mutlu olduğunu ifade etti.

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SEREN SERENGİL MAVİLER İÇERİSİNDE

Televizyon serüveni tam gaz devam eden ünlü isim, konserlere devam ediyor. Seren Serengil sosyal medya hesabında konserde çekilen fotoğraflarını paylaştı.

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Bir konserinde derin bacak yırtmaçlı mavi bir elbise tercih eden Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu.

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Seren Serengil'in paylaşımı görenleri büyüledi.

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İşte Seren Serengil'in o paylaşımı:

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Bircan Bali Seren Serengil Söylemezsem Olmaz Arto konser sahne sosyal medya ünlü şarkıcı ele
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