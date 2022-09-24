Seren Serengil'in derin yırtmaçlı bacak dekoltesi olay oldu! Onu daha önce hiç böyle görmediniz

Seren Serengil, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerden. 'Söylemezsem Olmaz' magazin programında Bircan Bali ve Arto'yla yorumculuk yapan ünlü şarkıcı Seren Serengil, televizyon kariyerinin 24. yılı olması sebebiyle mutlu olduğunu ifade etti.

SEREN SERENGİL MAVİLER İÇERİSİNDE

Televizyon serüveni tam gaz devam eden ünlü isim, konserlere devam ediyor. Seren Serengil sosyal medya hesabında konserde çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Bir konserinde derin bacak yırtmaçlı mavi bir elbise tercih eden Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu.

Seren Serengil'in paylaşımı görenleri büyüledi.

İşte Seren Serengil'in o paylaşımı:



