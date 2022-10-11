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Seren Serengil'in Özbek yardımcısını şiddet davasında karar! Basit yaralama suçundan ceza aldı

11.10.2022 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Seren Serengil'in, Özbekistan uyruklu yardımcısı Gulnoza Mamatova'yı darbettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, sanık Serengil'i "basit yaralama" suçundan 2 bin 790 lira adli para cezasına çarptırdı. Serengil hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılması da kararlaştırıldı.

Seren Serengil'in Özbek yardımcısını şiddet davasında karar! Basit yaralama suçundan ceza aldı

Seren Serengil'in Özbek yardımcısını darp davası, Beykoz 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Davaya, müdahil Gulnoza Mamatova'nın avukatı Ali Çezik katıldı. Avukat Çezik, sanık Serengil'in üzerine atılı suçlardan cezalandırılmasını talep etti.

ÖNCE 150 GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme, sanık Serengil'i "basit yaralama" suçundan önce 150 gün karşılığı adli para cezasına çarptırdı. Taraflar arasındaki tartışmayı tam olarak kimin başlattığının saptanamamasını sanığının lehine sayan mahkeme, sanığın yargılamadaki davranışlarını, dosyaya yansıyan sosyal ilişkilerini ve cezanın geleceği üzerindeki etkisini dikkate alarak cezayı 93 güne indirdi.

Günlüğü 30 liradan hesaplanarak sanığı 2 bin 790 lira adli para cezasına mahkum eden mahkeme, ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

Mahkeme, sanığın 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına karar verirken, 5 yıl içinde kasten suç işlememesi halinde davanın düşmesini karara bağladı.

seren

NE OLMUŞTU?

Özbekistan uyruklu Gulnoza Mamatova'nın avukatı Ali Çezik, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, müvekkilinin yanında hizmetçi olarak çalıştığı Seren Serengil hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyurusu dilekçesinde, "Seren Serengil'in, haftalık izin isteyen Mamatova'ya, "siz yabancılar yüzünden korona oluyoruz, hasta mısın bize bulaştırdın kaçıyorsun" dediği, "işten ayrıldığını" söylemesi üzerine, "siz hepimizi korona edeceksiniz" diyerek saldırdığı, saçından tutarak yere yatırıp tekmelemeye başladığı" iddia edilmişti.

Dilekçede ayrıca Mamatova'nın Serengil ve aynı evde yaşayan erkek arkadaşı Mustafa Tohma tarafından araçla Beykoz Ormanı'na götürüldüğü ve tehdit edildiği de öne sürülmüştü.

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Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Beykoz Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen 5 Haziran 2020 tarihli rapora göre, müştekinin kafa derisinde mor-kırmızı lekeleri, sırt bölgesinde de 2 adet yüzeysel sıyrıkların olduğu ve müştekinin basit tıbbi müdahaleyle iyileştirilebilecek şekilde yaralandığının tespit edildiği belirtiliyordu.

İddianamade, sanık Serengil'in "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu. (AA)

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