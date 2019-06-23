Serinlemek için girdiği barajda boğuldu

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da Mehmet Emin Durmaz (18), serinlemek için girdiği baraj göletinde boğularak yaşamını yitirdi.

Çumra ilçesinde Mehmet Emin Durmaz, arkadaşlarıyla birlikte gezmek için Apa Baraj Gölet'ine gitti. Durmaz, burada serinlemek için suya girdi. Suda çırpınan Mehmet Emin Durmaz'ın yardımına, arkadaşları koştu. Ancak tüm çabalara karşın Durmaz, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin bünyesindeki dalgıçların yaptığı çalışmayla Durmaz'ın cansız bedeni bulunarak, sudan çıkarıldı.

Durmaz'ın cenazesi, otopsi için Çumra Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI



