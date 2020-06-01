Serinlemek için girdiği derede boğuldu

Olay, saat 11.00 sıralarında, Tutak ilçesine bağlı Dikbıyık köyündeki derede meydana geldi. İki arkadaşıyla birlikte köyün yakınından geçen dereye giden Özgür Sadık, sıcaktan bunalınca eriyen kar ve yağmur nedeniyle su seviyesi artan, akıntı oluşan dereye girdi. 3 arkadaştan Özgür Sadık, bir süre sonra gözden kayboldu. Sudan çıkan arkadaşlarının yardım istemesi üzerine köylüler durumu jandarma ve AFAD'a bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Özgür'ü bulmak için çalışma başlattı. Yapılan aramalar sonucunda Özgür Sadık'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerine gelen ve çalışmaları takip eden Özgür'ün ailesi acı haberi alınca sinir krizi geçirdi.

Savcının olay yeri incelemesinden sonra Özgür Sadık'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Tutak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

(DHA)

