HABER

Sertaslan ve meclis üyeleri mazbatalarını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 16:24 | Son Güncelleme

Gemlik Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Uğur Sertaslan ve 31 meclis üyesi mazbatalarını altı.Mazbata törenine CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar İslam, CHP İlçe Başkanı Cemil Acar ve MHP İlçe Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz da katıldı.

Sertaslan ve meclis üyeleri mazbatalarını aldı

Gemlik Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Uğur Sertaslan ve 31 meclis üyesi mazbatalarını altı.
Mazbata törenine CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar İslam, CHP İlçe Başkanı Cemil Acar ve MHP İlçe Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz da katıldı. Adliye yemekhanesinde düzenlenen mazbata töreninde, Sertaslan’ı destekleyen çok sayıda vatandaş da kapıda bekledi. Sertaslan, mazbatayı aldıktan sonra üç ilçe başkanı ile de ortak fotoğraf verirken, Gemlik için birlik ve beraberlik mesajı verdi. Sertaslan, ’’Bugün seçim kurulu müdürümüzden mazbatamızı aldık. Allah’ın bizi mahcup etmemesini diliyorum. Bütün siyasi parti mensuplarının bir arada görüntü vermesi güzel. Gemlik çok güzel şeyleri hak ediyor. Bizler meclisimizin sözcülüğünü yapacağız. Verecekleri destekler için meclis üyelerimize şimdiden teşekkür ediyorum’’ dedi.
Sertaslan’ın konuşmasının ardından meclis üyeleri de mazbatalarını aldı.

Sertaslan ve meclis üyeleri mazbatalarını aldı

Facebook'ta yeni bir skandal daha!Facebook'ta yeni bir skandal daha!
Sokak Hayvanları Günü’nde İzmirli derneklerden farkındalık çağrısıSokak Hayvanları Günü’nde İzmirli derneklerden farkındalık çağrısı
Başkan Mustafa Çöl’e hayırlı olsun ziyaretleriBaşkan Mustafa Çöl’e hayırlı olsun ziyaretleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Bakan açıkladı! Rekor kırıldı

Bakan açıkladı! Rekor kırıldı

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili açıklama: Usule uygun değildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili açıklama: Usule uygun değildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cevat Turan’dan yeni bir roman: ‘Bir Eylül Yarası’

Cevat Turan’dan yeni bir roman: ‘Bir Eylül Yarası’

Askeri kaynaklar duyurdu! F-35'lerle ilgili flaş gelişme

Askeri kaynaklar duyurdu! F-35'lerle ilgili flaş gelişme

Bu halde bulunmuştu! Hayvanseverlerin şefkati Kuyu'yu hayata döndürdü

Bu halde bulunmuştu! Şefkatle tekrar hayat buldu

Binlerce kişi Adana'ya gidiyor! Portakal Çiçeği Karnavalı kentte adım atacak yer bırakmadı

Binlerce kişi oraya gitti! Otellerde yer kalmadı

4 ilde Nisan ayında kar sürprizi

4 ilde Nisan ayında kar sürprizi

İlkbaharda kışı yaşıyorlar

İlkbaharda kışı yaşıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.