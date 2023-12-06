Serum fizyolojik nasıl kullanılır, bebeklerde burun temizliği nasıl yapılır? Serum fizyolojik ile burun temizliği nasıl yapılır?

Vücudumuzda özellikle burun ve göz çevresi gibi bölgeler dış etmenli pek çok kir ve bakteriye maruz kalır. Havada uçan toz ve bakteriler bebeklerin ve çocukların burun ve göz bölgelerinde olumsuz durumlara neden olabilir. Özellikle kış aylarında yaşanan burun tıkanıklığı kişilerin rahat nefes almasını engeller, çocuklarda ise bu durum daha rahatsız edici olabilir. Henüz bakıma muhtaç olan bebeklerde ve çocuklarda ise bakteriler rahatsızlıklara yol açabilir. Ebeveynler, bu tür durumlardan çocuklarını korumak için serum fizyolojik tercih etmektedir.

En basit açıklaması ile tuzlu su çözeltisi basitçe tuz ve su karışımıdır. Salin solüsyonu sıklıkla normal salin olarak bilinse de, serum fizyolojik veya izotonik salin olarak da adlandırılır. Genellikle tuzlu su çözeltisi miktarı yüzde 0,9 tuz ya da sodyum klorürdür. Bu miktar vücuttaki kanda ve gözyaşında bulunan tuz miktarıyla aynıdır.

Tuzlu su çözeltisi, sinüsleri temizlemek, yaraları temizlemek (özellikle yara bakımı) ve aşırı dehidrasyon durumunda bölgeyi yeniden nemlendirmek gibi bir dizi sorun için kullanılabilecek güçlü bir tıbbi araçtır. Burun tıkanıklığı, genelde sinüzit kaynaklı olarak görülen bir rahatsızlıktır. Çoğunlukla kış mevsimi ve kirli havalarda daha çok görülen burun tıkanıklığı bazıları kişilerde kronikleşmiş bir durumdur. Böyle durumlarda mutlaka uzman bir doktora başvurulmalıdır.

Serum fizyolojik nasıl kullanılır?

Burun temizliği için serum fizyolojik kullanımı hakkında izlenmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir:

Dik bir pozisyonda oturulmalı ya da ayakta durulmalıdır.

Burun deliklerindeki kalıntıları temizlemek için dışarı nefes verilir.

Parmak yardımıyla bir burun deliği kapatılır.

Sprey şişesi ucu açık bir şekilde burun deliğine yerleştirilir.

Ağız kapalı bir biçimde sprey şişesi sıkılır ve aynı anda hafifçe nefes alınır.

Bebeklerde serum fizyolojik kullanımı nasıl olur?

Pek çok ebeveyn tarafından merak edilen konu bebeklerde serum fizyolojik ile burun temizliği nasıl yapılır sorusudur. Burnu tıkanan bebeklerde uyku sorunları ortaya çıkar. Bunun için bebeğin burnunun temizlenmesi ve solunum yolu temizliğinin sağlanması gereklidir. Serum fizyolojik, burnu kurumuş olan mukuslardan temizleyip rahat bir nefes alımı yardımcı olurken, vücudun iyileşmesine de yardımcı olur.

Satın alınan pakette bulunan saf su bir enjektör yardımı ile çekilir. Daha sonra sağ ve sol burun deliklerinin içine 2-3 mililitre yavai bir şekilde hafifçe sıkılır. Bebek tuzlu su çözeltisinin bir kısmını mukusla beraber çıkarabilir. Bu esnada çıkarılan mukus ve saf su hafifçe temizlenir. Günde 1 veya 6 defa kullanılabilir.

Bebek serum fizyolojik yutarsa ne olur?

Tuzlu su çözeltisi olarak bilinen serum fizyolojik, ürün koruyucu maddeler içermediğinden oldukça güvenilirdir. Herhangi bir ürünün fazla kullanımı zararlı olabileceği gibi aşırı serum fizyolojik kullanımı da zararlı olabilir. Temizleme sırasında yanlışlıkla yutulan serum fizyolojik, olayın devamlı bir şekilde gerçekleşmesi durumunda uzun vadede olumsuz durumlara neden olabilir. Serum fizyolojik kullanımı öncesinde ve bebeğin yutması durumunda mutlaka bir doktora başvurulması önerilir.

Şırınga ile serum fizyolojik kullanımı nasıl yapılır?

Burunda biriken ve zamanla kuruyan mukusların temizlenmesi, rahatlatıcı bir yapı sağlarken vücudun sağlıklı olmasına ve iyileşmesine de yardımcı olur. Satın alınan 100 ml paketlerde bulunan saf su bir enjektörle çekilir. Daha sonra tıkalı olan burun deliklerine nazik bir şekilde hafifçe püskürtülür. Bu esnada dışarı çıkan mukus ve saf su nazikçe temizlenir. Günde 1 veya 6 defa kullanılabilir. Şeffaf bir kâse ya da steril kompres yardımı ile de kullanabilir.





