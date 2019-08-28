Servet Kabaklı vefatının 4. yılında anıldı

İSTANBUL (AA) - Gazeteci yazar Servet Kabaklı, vefatının 4. yılında Eyüp Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Kabaklı'nın Türk ve Doğu Türkistan bayrakları asılı kabrinin başında Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından başlayan anma törenine, edebiyat dünyasından yazar ve şairlerin yanı sıra Kabaklı'nın ailesi ve yakın dostları katıldı.

Törende konuşan Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı Serhat Kabaklı, "Servet Kabaklı'nın, Türk içtimai hayatı içerisindeki yerini değerlendirme durumu bende değil. Onu insanlar değerlendirir ama bir aile ferdi olarak yokluğunu çok büyük ölçüde hissediyoruz. Yaptıklarıyla gurur duyuyor, yapmak istediklerini de tamamlamak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Servet Kabaklı'nın oğlu Burak Kabaklı da katılımcılara teşekkür ederek, "Bugün aramızdan ayrılışının 4.yılında rahmetli babam Servet Kabaklı'yı mezarı başında andık. Kendisi vakıf bir insandı. Onun bayrağı bıraktığı yerden biz devam ettirmeye çalışacağız inşallah." diye konuştu.

Türk Edebiyatı Vakfı üyesi İsa Kocakaplan ise Servet Kabaklı'ının Doğu Türkistan için yaptığı işlere işaret ederek şunları kaydetti: