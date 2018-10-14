HABER

Servis minibüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 19:03 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta yolcu minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1’i bebek 4'ü çocuk 11 kişi yaralandı.

Servis minibüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Ulaş Mahallesi yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yedi Kuyular Kayak Merkezi bölgesinden dönüş yapan sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 46 S 1112 plakalı servis minibüsü, virajı alamayınca ormanlık alanda şarampole yuvarlandı.

YARALILAR ÇEVREDEKİ HASTANELERE KALDIRILDI

Kazada yolculardan 70 yaşındaki Gülsüm Aytekin olay yerinde hayatını kaybederken, İrem Sultan Çam (6), Kevser Çam (3), Barış Çam (31), Kezban Çam (31), Yağmur Aytekin (6), Mehmet Aras Aytekin (6 aylık), Perihan Aytekin (27), Yaşar Aytekin (32), Arda Aytekin (10), Mehmet Aytekin (78) ile Mehmet Aytekin (44) yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

AW516866_07

PARTNEREkmekten öyle bir şey çıktı ki...Ekmekten öyle bir şey çıktı ki...
Kahramanmaraş'ta minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralıKahramanmaraş'ta minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralı
Marmaris'te, 'Köpek Güzellik ve Yetenek Yarışması'Marmaris'te, 'Köpek Güzellik ve Yetenek Yarışması'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş trafik kazası servis minibüsü

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İş Bankası' sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İş Bankası' sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi

Suudi Arabistan'dan Trump'a Cemal Kaşıkçı yanıtı! Trump ne demişti?

Suudi Arabistan'dan Trump'a Cemal Kaşıkçı yanıtı! Trump ne demişti?

Panama'da selfie faciası: Genç kadının son anları böyle görüntülendi!

Panama'da selfie faciası: Genç kadının son anları böyle görüntülendi!

Elçin Sangu’nun yıllar öncesine ait Çerkes dansı görüntüleri ortaya çıktı

Elçin Sangu’nun yıllar öncesine ait Çerkes dansı görüntüleri ortaya çıktı

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tayini çıkan imam deliye döndü! Balyozla caminin lojmanını yıktı

Tayini çıkan imam deliye döndü! Balyozla caminin lojmanını yıktı

Son dakika! Cemal Kaşıkçı ile ilgili 3 ülkeden ortak açıklama

Son dakika! Cemal Kaşıkçı ile ilgili 3 ülkeden ortak açıklama

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çamlıca Camii'nde inceleme

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çamlıca Camii'nde inceleme

CHP İzmir'de 2019 yerel seçim hazırlığı: 62 kişi görev bıraktı!

CHP İzmir'de 2019 yerel seçim hazırlığı: 62 kişi görev bıraktı!

Alaattin Çakıcı'ya sahte rapor operasyonunda 6 kişi tahliye edildi!

Alaattin Çakıcı'ya sahte rapor operasyonunda 6 kişi tahliye edildi!

Toz fırtınası görenleri hayrete düşürdü! Türkiye'ye böyle geldi

Toz fırtınası görenleri hayrete düşürdü! Türkiye'ye böyle geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.