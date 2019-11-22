HABER

Servis sürücülerine alkol testi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 09:18 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, gece saatlerinde servis araçları sürücülerine alkol uygulaması gerçekleştirdi.Muratlı Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik ve Asayiş Şube ekipleri, genel asayiş uygulamalarına ara vermeden devam ediyor.Son olarak ekipler, fabrika servis araçları sürücüleri için alkol kontrolü yaptı.

Servis sürücülerine alkol testi

Tekirdağ’ın Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, gece saatlerinde servis araçları sürücülerine alkol uygulaması gerçekleştirdi.
Muratlı Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik ve Asayiş Şube ekipleri, genel asayiş uygulamalarına ara vermeden devam ediyor.
Son olarak ekipler, fabrika servis araçları sürücüleri için alkol kontrolü yaptı. Araç üzerinde de inceleme yapan ekipler, sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda önemle uyardı.
Onlarca can taşıyan servis sürücülerine yönelik yapılan alkol muayenelerinde; birçok sürücüye alkolmetre cihazı üfletilirken, hiçbir servis sürücüsünün alkollü çıkmaması sevindirdi. Muayenesi eksik olan iki servis aracına ise cezai işlem uygulandı.
Diğer taraftan, en büyük sıkıntılarından birinin de korsan taşımacılık olduğunu kaydeden güvenlik güçleri, korsan taşımacılığa geçit vermeyeceklerinin de altını çizdiler.
Öte yandan, yapılan uygulama vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Servis sürücülerine alkol testi

2020 yılında ziyaret edilmesi gereken 10 tatil rotası 2020 yılında ziyaret edilmesi gereken 10 tatil rotası
Muş'ta kadınlara istihdamMuş'ta kadınlara istihdam
Kesmeye kıyamadığı hindileri için sanayide çiftlik kurduKesmeye kıyamadığı hindileri için sanayide çiftlik kurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan İran açıklaması

Trump'tan İran açıklaması

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

Kahreden haber! Biri 7 diğeri 11 yaşındaydı

Kahreden haber! Biri 7 diğeri 11 yaşındaydı

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

Ninesinin sandığında buldu! Büyük kazanç sağladı

Ninesinin sandığında buldu! Büyük kazanç sağladı

'Kuş ötmez diyorsun salatalığa...'

'Kuş ötmez diyorsun salatalığa...'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Başörtülü öğretmene saldırmıştı! Gülümseyerek gitti

Başörtülü öğretmene saldırmıştı! Gülümseyerek gitti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yunan polis dövüp denize atmıştı! Genç kıza Türkiye sahip çıktı

Yunan polis dövüp denize atmıştı! Genç kıza Türkiye sahip çıktı

Kocaeli'de şaşkına çeviren görüntü! Ağaçlar Kasım ayında erik verdi

Şaşkına çeviren görüntü! Ağaçlar Kasım ayında erik verdi

Yaşar Büyükanıt eşinin yanına defnedilecek! Kazılan mezar görüntülendi

Yaşar Büyükanıt eşinin yanına defnedilecek

Muş'ta Kıran-5 Operasyonu! 12 sığınak imha edildi

Teröre ağır darbe! Hepsi buradan çıktı

Poligondaki korkunç intiharda Çiftlikbank iddiası

Poligonda intihar etmişti! Flaş Çiftlikbank iddiası

Cüneyt Özdemir'in ABD ile Türkiye arasındaki hastane kıyaslaması olay oldu: Yine şimdi bana yandaş dersiniz

ABD kıyaslaması olay oldu: Yine şimdi bana yandaş dersiniz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.