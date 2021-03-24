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  4. Sesi duyunca fark etmiş! Ölüme kıl payı: Saniyelerle kurtuldu!

Sesi duyunca fark etmiş! Ölüme kıl payı: Saniyelerle kurtuldu!

24.03.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yol kenarında duran kargo kamyonundan paket alan bir kişi, üzerine gelen araçtan kıl payı kurtulmayı başardı. Yaşanan trafik kazasının ardından kontrolden çıkan aracın üzerine doğru geldiğini fark eden kişi, neredeyse aracın altında kalacaktı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Konacık Mahallesi Atatürk bulvarı üzerinde ana yola çıkan bir otomobil ile Turgureis istikametinden Bodrum istikametine ana yolda ilerleyen başka bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ana yoldan çıkan otomobil yan yolda yük boşaltan bir kargo kamyonuna doğru savrulmaya başladı. Dükkanlara doğru sürüklenen otomobil kargo kamyonuna çarparak durabildi. O esnada yük boşaltan Orhan Karaçelik ise kazayı ucuz atlattı. Otomobilin üzerine doğru geldiğini gören Karaçelik saniyelerle otomobil ile kamyonun arasında ezilmekten kurtuldu. 2 araçta maddi hasar oluşurken, olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

SESİ DUYUNCA FARK ETMİŞ

Kargo şirketinde çalıştığını belirten 50 yaşındaki Orhan Karaçelik, “Bir anda bir ses duydum, bir baktım araç üstüme doğru geliyor saniyelerle kamyon ile araç arasında kalmaktan kurtuldum. Hızlıca kendimi yolun kenarına attım” dedi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Muğla Bodrum

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