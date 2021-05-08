Sesli kontrol ile erişime açıldı

Tüm ücretli aboneler iOS 14.3 ve üzeri ve HomePod'daki en son yazılım ile "Hey Siri, Flow'umu çal" gibi hatırlaması kolay bir dizi komut vermek için seslerini kullanabilir ve sevilen parçaların sonsuz bir karışımının yanı sıra yeni sanatçılar keşfedilmesine yardımcı olacak önerileri de dinleyebilir.

Ses kontrolü ayrıca belirli parçaların, sanatçıların, albümlerin, favorilerin veya çalma listelerinin çalınmasna da olanak tanıyor. Varsayılan olarak ayarlanmadıysa, "Hey Siri, Deezer'da Bad Bunny çal" veya "Hey Siri, 'Dance Monkey'i çal" gibi komutun sonunda "Deezer'da" denmesi yeterli olacak. Ayrıca parçaları beğenilebilecek, tekrarlı olarak veya karışık sıralamada çalınabilecek.

HiFi aboneleri de parçaları yüksek kaliteli sesle dinlemek için HomePod ve HomePod mini'lerini kullanabilecek.

İş Ortaklığı Çözümleri Direktörü Nicolas Pinoteau "HomePod sayesinde dinleyicilerimiz ses kalitesinden ödün vermek zorunda değil. HiFi kullanıcıları, en sevdikleri melodileri gerçek kayıpsız sesle dinlemeye devam edebilirler. Ancak merak etmeyin, HiFi'niz olmasa bile, Apple HomePod'daki Deezer, aynı anda birden fazla iş yapmanız gerektiğinde veya gözlerinizi ve parmaklarınızı rahatlatmak istediğinizde mükemmel bir ev arkadaşıdır, "dedi.

HomePod ve HomePod mini üzerindeki servis, Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, Japonya, Meksika, İspanya, Birleşik Krallık ve ABD'de mevcuttur.

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