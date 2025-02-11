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Sessiz ilerlediği için erken teşhis şart! Bu besinler kemik erimesinden koruyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
11.02.2025 10:14
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Halk arasında kemik erimesi ismiyle bilinen osteoporozdan korunmak için süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler ve balık tüketilmesini tavsiye ediliyor. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Melike Aşık, bu tavsiyelerin yanı sıra yürüyüş, koşu, direnç egzersizleri ve denge hareketlerinin kemikleri güçlendireceğini belirtti.

Sessiz ilerlediği için erken teşhis şart! Bu besinler kemik erimesinden koruyor

Kemik yoğunluğunun azalması ve kırık riskinin artmasıyla ortaya çıkan bir hastalık olan osteoporozun genellikle sessiz ilerlediği için erken teşhisin çok önemli olduğunu vurgulayan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniğinde görevli Uzm. Dr. Aşık, "Menopoz sonrası kadınlar, yaşlı bireyler, düşük kalsiyum alanlar, hareketsiz yaşam tarzı olanlar ve ailede osteoporoz öyküsü bulunanlar risk altındadır" dedi.

Sırt ağrısı, boy kısalması, omurga veya kalça kırıkları ile duruş bozukluklarının bu hastalığın belirtileri olduğunu anlatan Melike Aşık, hekim tavsiyesiyle kullanılması gereken kemik yıkımını önleyen veya kemik yapımını artıran ilaçlar, fizik tedavi ve rehabilitasyon ile yaşam tarzı değişikliklerinin tedavi yöntemleri olduğunu söyledi.

Yürüyüş, koşu, direnç egzersizleri ve denge hareketlerinin kemikleri güçlendireceğini anlatan Aşık, "Osteoporozdan korunmak için süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler ve balık tüketilmeli" diye konuştu.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Osteoporoz (Kemik Erimesi)
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