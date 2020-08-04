Sesten üç kat hızlı, süpersonik jet tasarımı paylaşıldı!

Jetin tasarımını gözler önüne seren görsellerin, 2000'lerin başında terk edilen İngiliz-Fransız ortak yapımı süpersonik yolcu uçağı Concorde'u hatırlatttığı yorumları yapılıyor. Zira söz konusu uçağın motorları da Rolls-Royce tarafından imal edilmişti.

Virgin Galactic’in Boeing ve Rolls-Royce'un desteğiyle geliştireceği yeni jet, ses hızının üç katına çıkabilecek şekilde tasarlanıyor. Tasarımın temel parametreleri, 9 ila 19 kişiyi 18 bin km yüksekte uçurabilecek bir delta kanatlı uçağa işaret ediyor. Ayrıca bu yükseklik, geleneksel ticari uçakların çıkabildiğinin yaklaşık iki katına denk geliyor.

Şirketin yöneticilerinden George Whitesides, konseptte büyük ilerleme kaydettiklerini söyledi ve şöyle devam etti:

İncelemeleri tamamlayıp, yüksek hızlı bir uçağın bu ilk konsept tasarımını paylaşmaktan heyecan duyuyoruz. Amacımız, güvenli ve güvenilir ticari seyahati, müşterilerin yaşayacağı eşsiz deneyimle harmanlamak.

Uçağın motor tahrik sisteminin geliştirilmesi için Rolls-Royce’la mutabakat zaptı imzalayan şirket, konsept incelemesini NASA temsilcileriyle işbirliği içinde yürüttüklerini ifade etti.