HABER
  4. SETA Genel Koordinatörü Duran: "Avrupa'da demokrasi kalmayabilir. Bu kadar ciddi bir riskle karşı karşıyalar"

SETA Genel Koordinatörü Duran: "Avrupa'da demokrasi kalmayabilir. Bu kadar ciddi bir riskle karşı karşıyalar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 23:00 | Son Güncelleme

"Eğer 1 milyon değil 2-3 milyon Suriyeli Avrupa'ya doğru yürümeye başlayacak olursa Avrupa'da demokrasi kalmayabilir. Bu kadar ciddi bir riskle karşı karşıyalar. Çünkü zenginleşen insanlar refahlarını paylaşmak istemiyorlar"

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, "Eğer 1 milyon değil 2-3 milyon Suriyeli Avrupa'ya doğru yürümeye başlayacak olursa Avrupa'da demokrasi kalmayabilir. Bu kadar ciddi bir riskle karşı karşıyalar. Çünkü zenginleşen insanlar refahlarını paylaşmak istemiyorlar." dedi.

Duran, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde "Liberal Dünya Düzenin Krizi ve Türkiye'nin Direnci" konulu konferans verdi.

Dünyada kritik değişimlerin yaşandığını ve güç rekabetinin sertleştiği bir döneme girdiklerini belirten Duran, Türkiye'nin de son 6-7 yılda ciddi bir türbülans yaşadığını, bunların da çok sayıda seçimle ve referandumla aşıldığını söyledi.

Bu türbülansın, hem etraftaki ülkelerden gelen sorunlarla alakalı hem de ağırlıklı olarak dış kaynaklı olduğuna dikkati çeken Duran, "İçeride de önemli etkilerde bulundu. Şükürler olsun ki bu ülke bölgesel türbülansı içeride aşacak çözümleri üretebildi ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sorunların üstesinden gelebilecek bir performansı ortaya koydu." dedi.

Bu anlamda Türkiye'nin, gelmekte olan kaosa yani yeni dünyanın sorunlarına hazırlıklı olan ülkelerden birisi olduğunu vurgulayan Duran, "Bu de bizim son 7 yılda sahip olduğumuz siyasi bilinçle çok yakından alakalıdır. Bu sebeptendir ki bu millet 15 Temmuz 2016 gecesi, tıpkı Kahramanmaraş'ta yüzyıl önce yapıldığı gibi meydanlara çıktı. Elleriyle bilekleriyle, kollarıyla ve vücuduyla tankların önüne kendini siper etti. Dışarıdan yönlendirilen bir hain çetenin Türkiye'nin iradesini elini geçirmesine engel oldu. Biz bu kahramanlığı Kahramanmaraş'tan ilham söylüyorum, milletçe yaşatmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Adı liberal denilen bu dünyanın artık böyle olmadığına vurgu yapan Duran, şöyle devam kaydetti:

"Geldiğimiz bu dönemde bu düzenin kurulmasındaki en büyük aktör olan Amerika'nın bu gidişattan memnun olmadığı ve bu düzenin yeniden değiştirme için hem kendi rolünü yeniden düşündüğü hem de başkalarıyla olan ilişkilerini yeniden düzenlemeye çalıştığı bir dönemdeyiz. Bunun için artık liberal dünya düzeni kriz deniyor. Son yıllarda bu çok fazla konuşuluyor. Avrupa ise kendi içerisinde lider çıkaramayan, liderlik krizi yaşayan bir konumda ve dağınıklığından dolayı hiçbir kritik siyasi meselede de ortak bir politika belirleyemeyen zafiyet içerisinde."

Suriyeli mülteciler ve Avrupa'nın tutumuna ilişkin Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız bazen Suriyeli mültecilerle ilgili 'Niye destek olmuyorsunuz bize.. Kapıları açarsam' diyor ya gerçekten bu 'kapıları açarsam' uyarısını ben tehdit olarak değil uyarı olarak görüyorum. Çünkü Türkiye'nin bu yükü kaldırmakla ilgili ne kadar zorlandığı ve yalnız bırakıldığı ortadadır. Bu uyarı çok etkilidir. Çünkü bundan iki ya da 3 yıl önce 1 milyon Suriyeli Avrupa'ya doğru yürümeye başladığında Avrupa demokrasilerinin bir kısmı yıkıldı. Otoriter olarak görülen demokratik görünümlü rejimler var. Eğer 1 milyon değil 2-3 milyon Suriyeli Avrupa'ya doğru yürümeye başlayacak olursa Avrupa'da demokrasi kalmayabilir. Bu kadar ciddi bir riskle karşı karşıyalar. Çünkü zenginleşen insanlar refahlarını paylaşmak istemiyorlar."

Duran, Türkiye'nin bir savaşa girmemesi, ilişkilerini diplomasiyle yürütmesi gerektiğinin tartışılmaz bir gerçek olduğunu, ana eksenin bu olması gerektiğini vurguladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, günün önemine ilişkin konuşmasının ardından Prof. Dr. Burhanettin Duran'a, yöresel bakır işi tabak hediye etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Fedakar anne oğlu okusun diye evini sattı! 18 yaşındaki genç bakın şimdi nerede çalışıyor Fedakar anne oğlu okusun diye evini sattı! 18 yaşındaki genç bakın şimdi nerede çalışıyor
Kepçeyle kaçak kazı yapan 10 kişi gözaltına alındıKepçeyle kaçak kazı yapan 10 kişi gözaltına alındı
Karnelerini alan Melike ve Bünyamin kardeşler kayıplara karıştıKarnelerini alan Melike ve Bünyamin kardeşler kayıplara karıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Burhanettin Duran Kahramanmaraş SETA Genel Koordinatörü

En Çok Okunan Haberler

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu evleniyor mu?

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu evleniyor mu?

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Son anket sonuçları açıklandı (Partilerin son oy oranları)

Son anket sonuçları açıklandı (Partilerin son oy oranları)

Ankara Ulus'ta bir otelden çevreye ateş açıldı

Ankara Ulus'ta bir otelden çevreye ateş açıldı

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Soylu'nun sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!

Soylu'nun sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Aydın'da özel harekat polisleri Barış Pınarı Harekatı'na uğurlandı

Özel harekat polisleri Barış Pınarı Harekatı'na uğurlandı

Yalova’da Roma dönemine ait 862 sikke ele geçirildi

Yalova'da ele geçirildi! Roma dönemine ait...

Eskişehir'de hamsinin kilosu 5 TL'ye düşünce, balıkçılarda uzun kuyruklar oluştu

Fiyatı 20 TL'den 5 TL'ye düştü! Uzun kuyruklar oluştu

Almanya uyruklu 4 terörist sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Sınır dışı edildiler

Kayıp Gülistan'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Kayıp Gülistan'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.