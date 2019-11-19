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SETA'da "Türk-Amerikan İlişkilerini Yeniden Tanımlamak" paneli

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 19:55 | Son Güncelleme

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav: - "İncirlik Üssü'nün varlığı konusunda her iki ülkenin izlediği yol bile Türkiye'nin Amerika için Amerika'nın Türkiye için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. İncirlik Üssü, Türkiye ve ABD'nin ortaklaşa idare ettiği özel bir üs, özellikle DEAŞ'a karşı yürütülen terör karşıtı savaşta önemli bir üs"

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav, ABD'nin İncirlik Üssü'ne alternatif bulamayacağını belirterek, "İncirlik Üssü, Türkiye ve ABD'nin ortaklaşa idare ettiği özel bir üs, özellikle DEAŞ'a karşı yürütülen terör karşıtı savaşta önemli bir üs." dedi.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfınca (SETA), "Türk-Amerikan İlişkilerini Yeniden Tanımlamak" konulu panel düzenlendi.

SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Murat Yeşiltaş'ın moderatörlüğünde yapılan panele, Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Oktav ve SETA DC Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat katıldı.

Prof. Dr. Erhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım'daki ABD ziyaretinin verimli geçtiğini, Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD'li Senatörlere terörist Ferhat Abdi Şahin'in terör eylemleriyle ilgili bir kaset gösterdiğini dile getirdi.

Erhan, Erdoğan'ın bu görüşmede, Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) bir raporunda, Şahin'i terörist olarak tanımladığını söylediğini aktardı.

Oktav da 13 Kasım temaslarını, "iki ülke arasındaki tansiyonu kontrol altına alma ziyareti" olarak tanımlayarak, bunun, iki ülke arasındaki sorunlara rağmen diyalog kurabileceklerinin göstergesi olduğuna dikkati çekti.

ABD'nin İncirlik Üssü'ne alternatif aradığını ancak İncirlik'ten asla vazgeçmeyeceğini vurgulayan Oktav, "İncirlik Üssü'nün varlığı konusunda her iki ülkenin izlediği yol bile Türkiye'nin Amerika için, Amerika'nın Türkiye için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. İncirlik Üssü, Türkiye ve ABD'nin ortaklaşa idare ettiği özel bir üs, özellikle DEAŞ'a karşı yürütülen terör karşıtı savaşta önemli bir üs." diye konuştu.

SETA DC Araştırma Direktörü Kanat da bu dönemin, iki ülke ilişkilerinin tarihinin en kötü süreci olmasına rağmen iki ülke yönetiminin, ilişkileri düzeltmek için en çok çaba sarf ettiği dönem olduğunu söyledi.

İki ülke tarihinde bugüne kadar 5-6 büyük krizin yaşandığını kaydeden Kanat, sadece bu dönemde aynı anda üç, dört krizin ortaya çıktığına dikkati çekti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD-Türkiye ilişkileri SETA

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