SETA'dan AP'de İslamofobi paneli

BRÜKSEL (AA) - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından Avrupa Parlamentosu'nda (AP) "Avrupa'da Müslüman Karşıtı Irkçılık ile Mücadele" paneli düzenlendi.

Panelin moderatörlüğünü SETA Brüksel Koordinatörü ve Avrupa Araştırmaları Direktörü Enes Bayraklı üstlenirken, açılış konuşmasını AP Milletvekili Magid Magid yaptı.

Magid, SETA tarafından yayımlanan "Avrupa İslamofobi Raporu 2018"e katkıda bulunan akademisyenlere teşekkür etti.

"Avrupa'daki nefret dolayısıyla korkmamalıyız çünkü nefret sadece ona sahip olanı bağlar." diyen Magid, AP'de İslamofobinin yeterince gündeme getirilmediğini ancak kendilerinin bunun gündeme gelmesi için gayret ettiğini belirtti.

Magid, "Bir yerdeki adaletsizlik, her yerdeki adaletsizliktir" sözünü anımsatarak, bugün Avrupa'da yayılan nefret söylemine dikkat çekmek için burada olduklarını söyledi.

- Aşırı sağcılar iktidarda değil ama siyaseti etkiliyor

Georgetown Üniversitesinden Farid Hafez ise Avrupa'da yükselen aşırı sağ akımlara dikkati çekerek, son yıllarda buna daha sık şahit olunduğunu belirtti.