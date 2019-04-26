HABER

SETEM'den telif hakları konulu senaryo yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 16:05 | Son Güncelleme

Yarışmaya başvurular 30 Haziran'a kadar kabul edilecek

İSTANBUL (AA) - Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM), telif hakları bilincini geliştirmek için senaryo yarışması düzenliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünün katkılarıyla 26 Nisan Fikri Mülkiyet Günü kapsamında düzenlenen yarışma, telif hakları konusunda hem kamuoyunu hem sektörü hem de üniversite öğrencilerini bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

"Benim Eserim" isimli proje kapsamında yer alan senaryo yarışması "telif hakları" konusunu ele alacak. Toplumda telif hakları konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan yarışma sonucunda ilk üçe giren eserlerin film çekimleri SETEM tarafından gerçekleştirilecek ve ilk üç esere "Telif Haklarına Katkı Özel Plaketi” verilecek.

Yarışma için adaylar 30 Haziran gününe kadar başvurabilecek. Ayrıntılı bilgi ve başvuru katılım koşulları "www.setem.org.tr" ve "www.setemakademi.com" adresinde yer alıyor.

İnternette çok daha farklı görünüyordu! Eve gelince... İnternette çok daha farklı görünüyordu! Eve gelince...
Geleceğin El-Cezeri’leri Diyarbakır’da yetişiyorGeleceğin El-Cezeri’leri Diyarbakır’da yetişiyor
İşte Türkiye'nin kadın pilotlarıİşte Türkiye'nin kadın pilotları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü SETEM Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği

En Çok Okunan Haberler

PSG teklifini hazırladı

PSG teklifini hazırladı

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Zam gelecek diye beklettiler! Tonlarcası çürümüş

Zam gelecek diye beklettiler! Tonlarcası çürümüş

'Yaptırımlar en çok Türkiye'yi zarara uğratır'

'Yaptırımlar en çok Türkiye'yi zarara uğratır'

Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş ABD ve Fransa açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş ABD ve Fransa açıklaması

Çuvallara koydukları köpekleri döve döve öldürdüler!

Çuvallara koydukları köpekleri döve döve öldürdüler!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Elazığ Valiliği duyurdu: 278 konut ve 232 iş yeri tahliye ediliyor

Valilik duyurdu: 278 konut ve 232 iş yeri tahliye ediliyor

Türkiye'nin kadın pilotları Instagram'ı sallıyor

İşte Türkiye'nin kadın pilotları

Son dakika! Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Son dakika! Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

AK Partili Recep Özel'in iddiası gündem yaratmıştı! İş Bankası'ndan açıklama geldi

İddialar olay yaratmıştı! İş Bankası'ndan açıklama geldi

Son dakika! İçişleri Bakanlığı açıkladı: Öldürülen teröristlerin 4'ü gri kategoriden

İçişleri açıkladı: Öldürülen teröristlerin 4'ü gri kategoriden

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.