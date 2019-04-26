SETEM'den telif hakları konulu senaryo yarışması

İSTANBUL (AA) - Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM), telif hakları bilincini geliştirmek için senaryo yarışması düzenliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünün katkılarıyla 26 Nisan Fikri Mülkiyet Günü kapsamında düzenlenen yarışma, telif hakları konusunda hem kamuoyunu hem sektörü hem de üniversite öğrencilerini bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

"Benim Eserim" isimli proje kapsamında yer alan senaryo yarışması "telif hakları" konusunu ele alacak. Toplumda telif hakları konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan yarışma sonucunda ilk üçe giren eserlerin film çekimleri SETEM tarafından gerçekleştirilecek ve ilk üç esere "Telif Haklarına Katkı Özel Plaketi” verilecek.

Yarışma için adaylar 30 Haziran gününe kadar başvurabilecek. Ayrıntılı bilgi ve başvuru katılım koşulları "www.setem.org.tr" ve "www.setemakademi.com" adresinde yer alıyor.

