Sevgili çift uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmasında iki şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Polis ekipleri, bir süre takip ettikleri şüphelileri yakalamak için Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle evlerine operasyon düzenledi.

ÜZERİNDEN TOPLAN 10 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda üzerlerinden toplam 10 gram uyuşturucu madde ele geçirilen N.Ç. ve kız arkadaşı Y.Y., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.Ç. ve Y.Y., sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. (DHA)

