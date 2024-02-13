Sevgililer Günü sözleri 2024 - En güzel ve en romantik 14 Şubat Sevgililer Günü sözleri için öneriler

Sevgililer Günü tarihi sorgulandığında bu özel günün anlamı ve kökeni hakkında İngiltere ve Roma kaynaklarında çeşitli hikâyeler mevcuttur. Bilinen hikâyelerden birine göre 3. yüzyılda yaşandığı düşünülen 14 Şubat Sevgililer Günü'nün hikâyesi, Roma imparatoru II. Claudius ile başlar. Hükümdar, ülkede bulunan erkeklerin sevgilileri ve eşleri uğruna evlerinde kalmak istemeleri ve savaşa gitmek istemediklerini görünce evlenmeyi yasaklar. Bu dönemde yaşayan kilise papazları Aziz Valentine ve Aziz Marius evlenmek isteyen çiftleri gizlice evlendirmek için uğraşır. Aziz Valentine’nin yürüttüğü bu işlemler duyulunca, imparator 14 Şubat’ta papazı öldürtür. Böylece Sevgililer Günü kutlanmaya başlar.

14 Şubat Sevgililer Günü sözleri

Sevgililer Günü'nde duyguları ifade etmenin püf noktası şudur: Sevgililer Günü sözleri doğal, içten ve samimi bir şekilde ifade edilmelidir. Mesaj içeriği kişisel olarak hazırlanabilir ya da bir yerde görüp beğenerek de seçilebilir. Ancak, bu sözler doğal ve duygusal bir enerjiyle gönderildiğinde sevgiliye hissettirilen duygular da yumuşak ve sevgi dolu olacaktır. 14 Şubat Sözleri Sevgililer Günü sözleri şu şekildedir:

"Bana bir günün 24 saat, bir saatin 60 dakika ve bir dakikanın 60 saniye olduğu söylendi, fakat sensiz olduğum bir saniyenin sonsuzluk kadar uzun olduğu söylenmedi. Yaşamımızın her anında birlikte olmamız dileğiyle sevgilim… Sevgililer günümüz kutlu olsun. Biliyorsun her gökkuşağının bittiği yerde bir hazine saklanırmış. Gökkuşağını takip ettim yolun sonu sende bitti. En değerli hazinemsin benim, canımsın."

"Bazı rüyalar diğerlerinden daha uzun sürer. Bazıları da çok çok güzel. Benim en uzun ve en güzel rüyam şu an bu mesajı okuyor. Sevgililer Günün kutlu olsun!"

"Seni ne kadar sevdiğimi merak ediyorsan, yağan yağmurun her damlasını tutmaya çalış, tutamadığın her yağmur damlası kadar seviyorum seni…"

Kısa Sevgililer Günü sözleri

14 Şubat Sevgililer Günü sözleri kısa bir şekilde söylenebilir, hissedilen duygular basitçe ifade edilebilir. 14 Şubat sözleri kısa içerikleri konusunda öneriler aşağıdaki gibidir:

"Sen benim hayatıma giren en özel varlıksın ve daima öyle kalacaksın! Seni seviyorum."

"Nice Sevgililer Günü’nde birlikte olmamız dileğiyle."

"Seninle gülmeyi, yaşamda yol almayı öğrendim. İyi ki varsın!"

"İyi ki yollarımız bu hayatta kesişti. Seni Seviyorum."

"Tüm günlerim seninle başlasın ve bitsin."

"Seninle olmak tatmış olduğum en büyük mucize."

"Hayatımdaki her şey seninle güzelleşti. Sevgililer Günümüz kutlu olsun."

"Gökyüzünden inen bir yıldız gibi hayatımı parlattın. Seni seviyorum."

"Milyonlarca insanın içinden birbirimizi bulmamız nasıl güzel bir mucize. İyiki varsın, seni seviyorum."

"Sana olan sevgimi anlatmaya kelimeler yetmez. Birlikte nice senelere, Sevgililer Günümüz olsun."

"Dünyamı değiştiren kadın/adam! Birlikteyken her günümüz kutlamaya değer. Sevgililer Günümüz kutlu olsun, sonsuz olsun."

14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili sözler

Sevgililer Günü, kişilerin birbirine duyduğu sevgi gibi son derece özel bir gündür. Yılda 1 kez kutlanan bu özel tarihte sevgililer birbirlerine sürprizler yapar, hediyeler alırlar. Alınan hediyelerin yanı sıra birbirlerine söyledikleri güzel sözler ile romantik dakikalar geçiren çiftler, bu sözler sayesinde duygularını daha açık bir şekilde belli edebilirler. Sevgililer Günü ile ilgili sözler aşağıdaki gibidir:

"Bugün belki aramızda yüzlerce, binlerce kilometre mesafe var. Ama kalbim hep ve tek seninle... Birlikte nice yıllarımız olsun, Sevgililer Günümüz kutlu olsun sevgilim."

"Sabah seninle uyanmak ve ömrümün sonuna kadar yaşamak en imkansız hayallerimden biriydi. Canım sevgilim Sevgililer Günümüz kutlu olsun."

"Sevgimiz daima paylaştıkça çoğalsın ve birbirimizi daima sevelim. Önümüzde nice mutlu Sevgililer Günü olsun canım sevgilim."

"Yanımda olduğun andan itibaren değerini anladım ve daima seninle mutluluğu hayal ettim. O günden beri her anımda seni düşünüyorum. Sevgililer Günümüz kutlu olsun."

Sevgililer Günü'ne özel sözler

14 Şubat ile ilgili sözler araştırıldığında aşağıdaki sözler dikkat çekmektedir: