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Sevgilinize Onu Sevdiğinizi Göstermenin 8 Yolu

sebboy sebboy
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sevginiz ve aşkınız ne kadar büyük olursa olsun bunu karşınızdaki insana hissettiremedikten sonra hiçbir anlamı yok.

Sevgilinize Onu Sevdiğinizi Göstermenin 8 Yolu

Sevginiz ve aşkınız ne kadar büyük olursa olsun bunu karşınızdaki insana hissettiremedikten sonra hiçbir anlamı yok. Sadece bir kelimeyle aşkınızın büyüklüğünü anlatabileceğiniz gibi maddi değeri çok yüksek hediyeler veya Manas Destanı uzunluğunda şiirlerle aşkınızı ve sevginizi karşınızdakine yansıtamayabilirsiniz. Burada önemli olan nokta samimi olmak ve ne yapılırsa yapılsın aşk ve sevgi ile yapmaktır. Bu doğrultuda bir bakış açısıyla yapılan eylemlerle, sevgi göstermenin yolları çok basittir ve yüzde yüz sonuç verir.

Sevginizi Göstermenin Yolları

1. Zaman ayırın

kadın ve erkek

Bir ilişkide sevgiyi göstermenin en güzel yollarından biri sevgilinize zaman ayırmaktır. Çünkü zaman, bir insanın sahip olabileceği en büyük zenginliktir. Sevgilinize zaman ayırmak size verilen en kıymetli hediyeyi onunla paylaşmanız demektir ve bir insana verilebilecek bundan daha paha biçilemez bir hediye yoktur. Ona ayırdığınız süre zarfında birlikte sadece oturup muhabbet etmek bile sevginizi göstermeniz için yeterli olacaktır. Tabii zamanı birlikte yapacağınız farklı aktivitelerle değerlendirmek de sizin insiyatifinize.

2. En iyi arkadaşı olun

kadın ve erkek

İnsanın en büyük ihtiyaçlarından biri arkadaşlık kurmaktır. Sevgilinizin ona karşı olan sevginizi hissedebilmesinin yolu da tam olarak buradan geçiyor. Sevgilinizin bu insani ihtiyacını karşıladığınız takdirde sevginizi çok güzel bir biçimde göstermiş, aynı zamanda ilişkinizi de üçüncül kişilerden korumuş olursunuz. Sevgiliniz bütün sırlarını sizinle paylaşmalı, bütün problemlerini farklı kişilere açmak yerine sizinle birlikte çözmeye çalışmalı ve sizin kendi hayatında ne kadar önemli bir yerde olduğunu hissetmelidir.

3. Küçük sürprizler yapın

hediye vere kadın

Ona çok abartılı ve pahalı hediyeler almaya çalışmak yerine çok daha az maliyetli ama duygusal kıymeti yüksek hediyeler hazırlayın. Örneğin ona bir araba almak yerine daha önce hiç denememenize rağmen bir şiir yazın. Çok kaliteli ve edebi değeri yüksek bir şiir olmasına gerek yok. Sonuçta bunu ilk defa, onun için yapıyorsunuz ve ne pahasına olursa olsun onun için bir şeyler yapmak istediğinizi ona göstermiş oluyorsunuz. Emin olun onun için anlamı yüksek bir şey ortaya çıkarmaya çalışmanız, maddi değeri yüksek bir hediyeden daha kıymetli olacak ve sevginizi gerçekten hissettirmenize yardımcı olacaktır.

4. İlgi gösterin

kadın ve erkek

İlgi, sevgiyi hissettirme yollarından en bilineni olmasına rağmen boşanmaların birçoğunun sebebi de maalesef ilgisizliktir. Sevgilinizi özel hissetirmeniz için onu birazcık şımartmanız veya o ve onunla ilgili şeylere meraklı olmanız yeterli olacaktır.

5. Değer verdiğinizi hissettirin

kadın ve erkek aşk

Erkeğe sevgiyi hissetirmek için birçok yol var. Mesela onun ayrıntılarını merak edip her birini keşfetmeye çalışmanız bu yolların en naif olanlarından biridir. Kimsenin kolay kolay fark edemeyeceği bir özelliği olan konuşurken biraz fazla vurguladığı bir harfe bile ilgi duyun ve bunu ona bir şekilde yansıtın. Daha önce kimse tarafından görmediği bu davranış karşısında sizin onu ne kadar çok sevdiğinizi anlayacaktır.

6. Sevdiğinizi söylemekten çekinmeyin

kadın ve erkek

İlişkilerde en sık yapılan hatalardan biri de her ne sebeptense açık açık sevdiğini söyleyememektir. Bu kesinlikle utanılacak, sıkılınacak bir durum değildir. Güzel sevgi sözleriyle onu ne kadar çok sevdiğinizi hatırlatmanız sevginizi göstermenin en kolay yoludur. Bunun için bazen ihtiyacınız olan tek şey samimi bir şekilde seni seviyorum demektir.

7. Kendinize özen gösterin

bakımlı kadın

Sevdiğinizi belli etmenin bütün yolları fiilen ona bir şeyler yapmaktan geçmiyor. Kendinize gösterdiğiniz özen de dolaylı olarak ona sevginizi göstermenin bir yoludur aslında. Onun için temiz olmanız ve güzel giyinmeniz ona ne kadar değer verdiğinizi gösterir. Ya da kendi sağlığınıza dikkat etmeniz onunla daha uzun bir ilişki yaşamak istediğiniz anlamına gelir.

8. Onun için değişin

kadın ve erkek

Ben bu şekildeyim kesinlikle değişemem demeyin. Değişim, insanlara çok zor gelse de bir ilişkinin temelini sağlamlaştıran davranış biçimidir. Mesela onun sevmediği bir özelliğiniz varsa kurtulun gitsin. Bu emin olun size bir şey kaybettirmez aksine ona çoğu insanın göze bile alamadığı bir armağan vermiş olduğunuzdan dolayı onun da aynı şekilde karşılık vermesi ile sonuçlanır. Böyle önemli bir armağan vermek sevginizi göstermek için denemeye değecek güzel bir yoldur.

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