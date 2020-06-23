Sevgilinize Onu Sevdiğinizi Göstermenin 8 Yolu

Sevginiz ve aşkınız ne kadar büyük olursa olsun bunu karşınızdaki insana hissettiremedikten sonra hiçbir anlamı yok. Sadece bir kelimeyle aşkınızın büyüklüğünü anlatabileceğiniz gibi maddi değeri çok yüksek hediyeler veya Manas Destanı uzunluğunda şiirlerle aşkınızı ve sevginizi karşınızdakine yansıtamayabilirsiniz. Burada önemli olan nokta samimi olmak ve ne yapılırsa yapılsın aşk ve sevgi ile yapmaktır. Bu doğrultuda bir bakış açısıyla yapılan eylemlerle, sevgi göstermenin yolları çok basittir ve yüzde yüz sonuç verir. Sevginizi Göstermenin Yolları 1. Zaman ayırın Bir ilişkide sevgiyi göstermenin en güzel yollarından biri sevgilinize zaman ayırmaktır. Çünkü zaman, bir insanın sahip olabileceği en büyük zenginliktir. Sevgilinize zaman ayırmak size verilen en kıymetli hediyeyi onunla paylaşmanız demektir ve bir insana verilebilecek bundan daha paha biçilemez bir hediye yoktur. Ona ayırdığınız süre zarfında birlikte sadece oturup muhabbet etmek bile sevginizi göstermeniz için yeterli olacaktır. Tabii zamanı birlikte yapacağınız farklı aktivitelerle değerlendirmek de sizin insiyatifinize.

2. En iyi arkadaşı olun İnsanın en büyük ihtiyaçlarından biri arkadaşlık kurmaktır. Sevgilinizin ona karşı olan sevginizi hissedebilmesinin yolu da tam olarak buradan geçiyor. Sevgilinizin bu insani ihtiyacını karşıladığınız takdirde sevginizi çok güzel bir biçimde göstermiş, aynı zamanda ilişkinizi de üçüncül kişilerden korumuş olursunuz. Sevgiliniz bütün sırlarını sizinle paylaşmalı, bütün problemlerini farklı kişilere açmak yerine sizinle birlikte çözmeye çalışmalı ve sizin kendi hayatında ne kadar önemli bir yerde olduğunu hissetmelidir. 3. Küçük sürprizler yapın Ona çok abartılı ve pahalı hediyeler almaya çalışmak yerine çok daha az maliyetli ama duygusal kıymeti yüksek hediyeler hazırlayın. Örneğin ona bir araba almak yerine daha önce hiç denememenize rağmen bir şiir yazın. Çok kaliteli ve edebi değeri yüksek bir şiir olmasına gerek yok. Sonuçta bunu ilk defa, onun için yapıyorsunuz ve ne pahasına olursa olsun onun için bir şeyler yapmak istediğinizi ona göstermiş oluyorsunuz. Emin olun onun için anlamı yüksek bir şey ortaya çıkarmaya çalışmanız, maddi değeri yüksek bir hediyeden daha kıymetli olacak ve sevginizi gerçekten hissettirmenize yardımcı olacaktır.

4. İlgi gösterin İlgi, sevgiyi hissettirme yollarından en bilineni olmasına rağmen boşanmaların birçoğunun sebebi de maalesef ilgisizliktir. Sevgilinizi özel hissetirmeniz için onu birazcık şımartmanız veya o ve onunla ilgili şeylere meraklı olmanız yeterli olacaktır. 5. Değer verdiğinizi hissettirin Erkeğe sevgiyi hissetirmek için birçok yol var. Mesela onun ayrıntılarını merak edip her birini keşfetmeye çalışmanız bu yolların en naif olanlarından biridir. Kimsenin kolay kolay fark edemeyeceği bir özelliği olan konuşurken biraz fazla vurguladığı bir harfe bile ilgi duyun ve bunu ona bir şekilde yansıtın. Daha önce kimse tarafından görmediği bu davranış karşısında sizin onu ne kadar çok sevdiğinizi anlayacaktır. 6. Sevdiğinizi söylemekten çekinmeyin İlişkilerde en sık yapılan hatalardan biri de her ne sebeptense açık açık sevdiğini söyleyememektir. Bu kesinlikle utanılacak, sıkılınacak bir durum değildir. Güzel sevgi sözleriyle onu ne kadar çok sevdiğinizi hatırlatmanız sevginizi göstermenin en kolay yoludur. Bunun için bazen ihtiyacınız olan tek şey samimi bir şekilde seni seviyorum demektir.