KADIN

Sevgilinizle el ele tutuşma şekliniz her şeyi ortaya çıkarıyor

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
İLİŞKİLER HABERLERİ  | 03.12.2018 17:07 | Son Güncelleme

Sevdiğinizle el ele tutuşmak çok doğal. Ama nasıl tutuştuğunuz oldukça önemli. Psikologlar duyguları ifade etmenin bu yolu üzerinde çalışıyor. Sizin için sosyal davranışlarla ilgili bazı çalışmaları gözden geçirdik. El ele tutuşma şeklinin bile ilişki hakkında birçok şey anlatığını gördük.

Sevgilinizle el ele tutuşma şekliniz her şeyi ortaya çıkarıyor

PARMAKLARIN HAFİF İÇ İÇE GEÇMESİ: SAYGI

1

El ele tutuşmanın bu yolu, ilişkinizin duygusal olarak istikrarlı olduğunu ve partnerinize tamamen güvendiğinizi gösterir. Başka insanlara ilişkide olduğunuzu gösterir ve birbirinize hala yeterl, kişsel alan ayırırsınız. Birbirinizin duygularına ve bireyselliklerine saygı duyarsınız.

AVUÇ İÇİ: SORUMLULUK

2

Bu ilişkide kimin hakim olduğunu gösteren oldukça popüler bir yol. Avuç içi aşağı bakan kişi liderdir. Erkekler eşini korumak veya sakinleştirmek istediğinde, ellerini bu şekilde tutarlar.

İÇ İÇE GEÇEN PARMAKLAR: ÖZEN, DİKKAT

3

Fiziksel çekimden ziyade daha derin duygularla bağlantılısınız. Zayıflıklarını ve kusurlarını saklamaksızın birbirinize karşı dürüstsünüzdür. İlişkiniz güvene ve özene dayanıyor.

TEK PARMAK TUTMA: FLÖRT

4

İlişkiniz flört aşamasında. Birbirinizle ilgili yeni şeyler öğreniyorsunuz ve sorumluluk almak için henüz hazır değilsiniz. Genellikle ilişki başlangıç aşamasındayken insanlar ellerini bu şekilde tutar.

YANLIŞLIKLA DOKUNMA: GİZLİ SEMPATİ

5

Birbirinizle yürüdüğünüzde ve ellerinizi birbirinize hafifçe dokundurduğunuzda, bu sizin birinize sözsüz bir sempati duyduğunuzu gösterebilir. Ama çoğu zaman, bu ilişki bir arkadaşlıktan başka bir şey değildir.

PARMAKLARDAN TUTMA: GÜVEN

6

Partneriyle bu şekilde iletişimde olan çiftler birbirlerine oldukça saygılı ve sadakatlidir. 2 kişi sağlıklı ve istikrarlı bir ilişkiye sahip olduğunda, ellerini bu şekilde tutar.

BİLEKTEN TUTMA: ATRAKSİYON

7

El ele tutuşmanın bu yolu oldukça agresif görünüyor ve fiziksel olarak birbirinizin ilgisini çektiğinizi ve gerçekten birbirinize ihtiyacınız olduğunu gösteriyor. Fakat bu jest aynı zamanda bir kişinin zor ve bencil olduğunu da gösterebilir.

BELDEN TUTMA: TUTKU

8

İlişkiniz gerçekten yakındır. Bu yürüyüş ve kucaklama arasındaki bir uzlaşmadır. Çiftlerden sadece biri bu hareketi gösteriyorsa, onun partnerini sahiplendiği anlamına gelir.

RESMİ TUTUŞMA: GÜVENLİK DUYGUSU

9

Bu şekilde bir kadın, desteğe ve yardıma ihtiyacı olduğunu gösterebilir. Bu bir ilişkinin kararlı olduğunu gösteren klasik bir jest. Fakat bu jest, insanların bibirine aşık olduğu anlamına gelmez.

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