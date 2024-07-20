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    4. Sevgilisini hiç beklemediği bir şekilde aldatırken yakaladı! Sosyal medyada gündem olan itiraf... "Tepkisi paha biçilemezdi"

    Sevgilisini hiç beklemediği bir şekilde aldatırken yakaladı! Sosyal medyada gündem olan itiraf... "Tepkisi paha biçilemezdi"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    20.07.2024 11:38
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    Carol Lekker isimli bir sosyal medya kullanıcısı ilişkilerine dair yaptığı bir itirafta sevgilisinin onu hiç beklemediği bir şekilde aldatırken yakaladığını söyledi. Sevgilisinin bir süre ihaneti reddettiğini söyleyen Lekker, "Tepkisi paha biçilemezdi" dedi.

    Sevgilisini hiç beklemediği bir şekilde aldatırken yakaladı! Sosyal medyada gündem olan itiraf... "Tepkisi paha biçilemezdi"

    Sosyal medya fenomeni Carol Lekker, 340 bini aşkın takipçisiyle ihanete uğradığını ilk fark ettiği anları paylaşınca gündem yarattı. İlişkisi boyunca aldatıldığından şüphelendiğini dile getiren Lekker, "Birkaç aydır birlikteydik. Çok yüksek derece kıskançtı. Tipik bir Akrep burcuydu, o burçtan biriyle ilk ilişkimdi ve aldatıldığımdan şüpheleniyordum." dedi.

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    Sevgilisinin arabasına bir Apple Air Tag taktığını ve adımlarını izlemeye başladığını söyleyen Lekker, "Günde birkaç dakika yerine bakarak bağladım sonrasında tamamen bağımlı hale geldim. Bana spor salonuna gideceğini söyledi ama uygulamada başka bir yere gittiğini gördüm. Sürpriz olarak spor salonuna gitmeye karar verdim ve onu aradım. Spor salonunda olduğunu ısrarla söyledi ama belli ki orada değildi. O andan itibaren tartıştık ve sonunda aldattığını itiraf etti" diye konuştu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya ilişki sorunları
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